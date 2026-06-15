Umbruch steht an: Fünf weitere Abgänge beim Regionalligisten Der SGV Freiberg verabschiedet in der Sommerpause von fünf weiteren Akteuren. von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Carsten Trebuth

Der SGV Freiberg verliert nach der Vizemeisterschaft in der Regionalliga Südwest weitere Kaderbreite und Erfahrung. Mit Karlo Kuranyi, Diamant Lokaj, Mateo Drljo, Florian Ballas und Henrick Selitaj wurden fünf weitere Abgänge bekannt. Die Ziele sind jeweils offen, der Umbruch unter Trainer Kushtrim Lushtaku wird damit deutlich größer.

Kuranyi kam in der abgelaufenen Saison auf 13 Regionalliga-Einsätze für Freiberg. Der 20-jährige Stürmer bringt insgesamt 93 Spiele, 24 Tore und vier Vorlagen mit. Vor seiner Freiberger Zeit war er unter anderem für den FC 08 Villingen, den VfB Stuttgart und die Stuttgarter Kickers aktiv. Vor allem in den Nachwuchsjahren zeigte er regelmäßig seine Torgefahr. Auch Lokaj verlässt den Vizemeister. Der 21-jährige Mittelfeldspieler absolvierte 21 Regionalliga-Partien für den SGV und erzielte ein Tor. Seine Bilanz umfasst 91 Spiele, 16 Treffer und zehn Assists. Zuvor war er beim SV Sandhausen sowie im Nachwuchs des SC Freiburg ausgebildet worden.

Drljo gehörte eher zur Torhüterreserve und kam in der vergangenen Saison nicht zum Einsatz. Der 22-Jährige bringt Stationen bei den Sportfreunden Siegen, Cosmos Koblenz, dem 1. CfR Pforzheim, Freiberg und den Stuttgarter Kickers mit. Der prominenteste Name ist Ballas. Der 33-jährige Abwehrspieler verfügt über eine Bilanz von 306 Spielen und reichlich Erfahrung aus 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga. Für Freiberg stand er zuletzt viermal auf dem Platz. Stationen wie Jahn Regensburg, Karlsruher SC, Erzgebirge Aue, Dynamo Dresden, FSV Frankfurt, Hannover 96, Saarbrücken und Nürnberg unterstreichen seine Vita.