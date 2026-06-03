Umbruch statt Aufbruch

– Foto: Tobias Leder

Bei der SG Ludwigsau endet nach dem Saisonabschluss in der Kreisliga A Hersfeld-Rotenburg eine Ära auf der Trainerbank. Wie die HNA berichtet wird Andreas Rygula den Verein verlassen.

Der Abschied kommt in einer sportlich schwierigen Phase. Nach Angaben Rygulas verliert die SG Ludwigsau acht Spieler. Zugleich sieht der Trainer aus dem eigenen Unterbau keine ausreichende Perspektive, um diese Abgänge kurzfristig auffangen zu können. Vor diesem Hintergrund fehlt dem 60-Jährigen die sportliche Grundlage für eine Fortsetzung seiner Arbeit.

Für die SG Ludwigsau bedeutet Rygulas Abschied eine Zäsur. Der Verein steht nun vor der Aufgabe, nicht nur einen neuen Trainer zu finden, sondern auch den bevorstehenden personellen Umbruch zu bewältigen. Nun richtet sich der Blick auf die kommende Spielzeit — und auf die Frage, wie die Mannschaft trotz zahlreicher Abgänge konkurrenzfähig bleiben kann.