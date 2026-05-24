Umbruch setzt fort: Vier weitere Abgänge beim Oberligisten Die TSG Backnang verabschiedet sich unter anderem von Stammkraft Sebastian Gleißner. von red · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Hornauer

Die TSG Backnang hat nach dem gesicherten Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg weitere Personalentscheidungen bekanntgegeben. Nach dem emotionalen Heimspiel gegen den 1. Göppinger SV, das die TSG mit 1:0 gewann, stehen nun vier weitere Abgänge fest. Der Umbruch im Kader nimmt damit weiter konkrete Formen an.

Bereits rund um das letzte Heimspiel hatte die TSG Backnang zwei langjährige Gesichter verabschiedet. Thomas Doser und Patrick Tichy werden den Verein verlassen und ihre aktive Laufbahn beenden. Beide Defensivspieler prägten die Mannschaft über Jahre hinweg mit Erfahrung, Verlässlichkeit und großer Vereinstreue. Der 1:0-Erfolg gegen den 1. Göppinger SV bot dafür einen passenden sportlichen Rahmen. Nun hat der Oberligist weitere Abgänge bestätigt. Ayman Mouhssine wird die TSG nach nur einer Saison wieder verlassen. Der 22-jährige Angreifer war vor der Spielzeit vom Verbandsligisten SV Spielberg nach Backnang gewechselt und kam in der laufenden Oberliga-Saison auf 15 Einsätze. Sein neues Ziel ist bislang nicht bekannt.

Auch Mark Gashi wird in der kommenden Saison nicht mehr für die TSG auflaufen. Der 20-jährige Verteidiger kehrt zur SG Sonnenhof Großaspach zurück. Gashi war erst vor dieser Saison nach Backnang gekommen, entwickelte sich aber schnell zu einer festen Größe und stand 27 Mal auf dem Platz. Ein besonders gewichtiger Abgang ist Sebastian Gleißner. Der 31-jährige Mittelfeldspieler verlässt den Verein ebenfalls mit noch unbekanntem Ziel. In dieser Saison absolvierte er 30 Spiele, erzielte drei Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Insgesamt trug Gleißner in den vergangenen Jahren mehr als 180 Mal das Trikot der TSG Backnang und gehörte damit zu den prägenden Spielern des Vereins.