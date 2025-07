Umbruch, Risiko, Hoffnung

Nach einem Jahr an der Seitenlinie der A-Jugend wagt Daniel Holtgers den nächsten Schritt: Der 46-Jährige wechselt im Sommer auf die Trainerbank der ersten Mannschaft des SV Olympia Laxten. Der Klub steckt mitten im Umbruch, viele junge Spieler sollen an die Bezirksliga herangeführt werden. Im Gespräch mit FuPa spricht Holtgers über seinen überraschend schnellen Wechsel zurück in den Seniorenbereich, die Herausforderungen eines Neustarts und warum er trotz aller Schwierigkeiten fest an das Potenzial des Vereins glaubt.

Fupa: Daniel, wie kam es dazu, dass du von Dohren zur A-Jugend des SV Olympia Laxten gewechselt bist?