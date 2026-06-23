Umbruch nach Vizemeisterschaft: Blau Weiß 90 verabschiedet elf Spieler

– Foto: Ralf Seedorff

Blau Weiß 90 hat sich als Aufsteiger den Vizemeistertitel in der Berlin-Liga gesichert. Auch in der kommenden Saison wollen die Mariendorfer wieder oben mitspielen. Dafür hat man sich mit gleich vier Spielern vom Regionalliga-Aufsteiger Tasmania verstärkt. Daniel Kaiser, Rico Steinhauer, Michel Ulrich und Florian Baak stoßen zum Team dazu. Auch Mathis Daube (vereinslos, zuvor BFC Preussen), Yves Brinkmann (Sparta) und Florian Bäker (Sparta) bringen reichlich Erfahrung und Qualität mit. Der jüngste Neuzugang im Team ist Ilkin Isgandarli . Er kommt aus der U19 des FC Stern Marienfelde.

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