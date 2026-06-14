Umbruch nach Verbandsliga-Abstieg: 14 Abgänge, aber auch zehn Neue

– Foto: Jens Körner

Der FSV Waiblingen steht nach nur einem Jahr in der Verbandsliga Württemberg vor dem Neustart in der Landesliga, Staffel 1. Nach dem Aufstiegsmarsch von der Bezirksliga über die Landesliga bis ins württembergische Oberhaus folgt nun der Rückschlag. Die Kaderplanung zeigt dennoch erneut früh klare Konturen für die kommende Spielzeit.

Waiblingen hatte in kurzer Zeit einen bemerkenswerten Weg genommen. 2023 gelang als Bezirksliga-Meister der Sprung in die Landesliga, nur zwei Jahre später folgte der Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg. Nach einer Saison geht es nun wieder zurück in die Landesliga. Der Abstieg bedeutet einen Einschnitt, zugleich aber auch die Chance, den Kader neu auszurichten.

Auf der Zugangsseite stehen bereits mehrere Namen fest. Von der TSG Backnang wechseln Mika Müller, Patrick Tichy und Ali Ferati zum FSV. Diese Transfers sind besonders interessant, weil die Spieler aus der Oberliga nach Waiblingen kommen und damit höherklassige Erfahrung einbringen. Vom SV Fellbach stoßen David Gerstner, Niklas Weiß und Bendito Calemba dazu. Weitere Neuzugänge sind Caglar Celiktas vom TV Echterdingen, Nikola Specht vom TSV Schornbach, Sebastian Rief vom TSV Affalterbach und Antonio Trento vom FC Esslingen.