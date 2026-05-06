Umbruch nach Abstieg: BW Lohne stellt personelle Weichen neu

– Foto: Jörg Struwe

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord beginnt beim TuS Blau Weiss Lohne die personelle Neuordnung. Der Verein reagiert auf die sportlich enttäuschende Saison mit Veränderungen auf mehreren Schlüsselpositionen im Trainer- und Funktionsteam.

Im Mittelpunkt steht dabei der Abschied von Cheftrainer Christian Neidhart. Der 56-Jährige hatte das Amt erst im Oktober 2025 von Uwe Möhrle übernommen und sollte der Mannschaft im Abstiegskampf entscheidende Impulse verleihen. Dieses Ziel wurde jedoch verfehlt, der Klassenerhalt blieb aus. Mit dem Ende der Saison trennen sich nun die Wege. Der Verein bedankt sich für das Engagement Neidharts und wünscht ihm für seine weitere Laufbahn alles Gute.

Auch im Analystenbereich kommt es zu einer Veränderung: Videoanalyst Robin Döge, der erst im Winter zum Team gestoßen war, wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr Teil des Trainerstabs sein. Damit verliert der Verein eine weitere Personalie, die in der Rückrunde zum Team gehörte.