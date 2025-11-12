Umbruch mit Hindernissen beim FV Mönchengladbach

Doch der unerfahrenen Truppe gilt das Vertrauen des Vereins, der sich bewusst für die Jugend und gegen externe Neuverpflichtungen entschieden hat. Und es gibt Hoffnung. Emely Bauer, die auch aus der Bezirksliga-Mannschaft des FV der Vorsaison gekommen ist, hat sich zur Stammspielerin und Leistungsträgerin entwickelt. Die Formkurve des Teams zeigte zuletzt nach oben. Nach einem Remis beim SC Grimlinghausen folgte der erste Saisonsieg gegen Tusa Düsseldorf II (3:2), danach gab es weiteres Remis. Somit ist die Mannschaft seit drei Partien ungeschlagen. Auch wenn die alten Probleme noch bestehen, ist der Aufwärtstrend erkennbar.

Bei der allgemein guten Trainingsbeteiligung der Mädchen ist der Vorsitzende optimistisch, zumal auch die Verletzten irgendwann zurückkehren. „Wir werden noch genug Punkte holen für den Klassenerhalt. Das ist das erklärte Ziel und das geht nicht über Nacht, sondern braucht Zeit“, sagt Röhrhoff. Dieses und wohl auch das kommende Jahr sieht er als Übergangsphase, bevor der FV wieder einen Angriff auf den Niederrheinliga-Aufstieg angehen kann. Denn in der Liga sieht sich der Verein grundsätzlich.

Während Uwe Röhrhoff sein Amt als Vorsitzender künftig niederlegen und bei der kommenden Jahreshauptversammlung im Dezember einen Nachfolger wählen lassen will, soll das Trainertram aus Antonio Quaico und seinen beiden Co-Trainern Anna Klütsch und Festim Murati weiter fest im Sattel bleiben. Auch wenn sich die Bilanz beileibe nicht gut liest. „Toni ist super loyal und sehr beliebt. Er durchläuft die gleiche Lernkurve wie die Mädchen. Ich bin überzeugt, dass er die Klasse schafft“, sagt der Vorsitzende. Quiaco habe sich in der Krise für sein erstes Traineramt zur Verfügung gestellt und stets sein Bestes gegeben.