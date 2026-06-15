Umbruch mit Herausforderungen: ESV Lok Elstal stellt Weichen

Beim ESV Lok Elstal laufen die Planungen für die Saison 2026/2027 bereits auf Hochtouren. Nach einer bewegten Spielzeit steht der Verein vor einem größeren personellen Umbruch – sowohl auf als auch neben dem Platz.
Cheftrainer Marco Steiniger erhält künftig zusätzliche Unterstützung an der Seitenlinie: Torwarttrainer und Torwart Philipp Michalek übernimmt ab sofort auch die Rolle des Co-Trainers. Damit setzt der Verein auf Kontinuität und interne Lösungen, um die Mannschaft trotz der zahlreichen Veränderungen stabil weiterzuentwickeln.
Besonders schmerzhaft dürfte der Abschied von Kapitän Yves Gliewe sein, der seine aktive Karriere beendet. Mit ihm verliert die Mannschaft nicht nur einen langjährigen Führungsspieler, sondern auch eine wichtige Identifikationsfigur. Ebenfalls nicht mehr zum Kader gehören wird Paul Rudolph, der ebenfalls die Schuhe an den Nagel hängt.
Kurzfristig informierten zudem die Spieler Lucas Schmidt, Kenny Lehmann, Niklas Höhlein, Jannis van Wilgen, Julian van Wilgen und Elias Marcel Kaatz den Verein über ihren Abschied. Offiziell bestätigt wurden die Ziele der Spieler bislang nicht, doch Gerüchten zufolge zieht es das Sextett geschlossen zum FSV 95 Ketzin/Falkenrehde.
Weitere Abgänge sind aktuell nicht bekannt. Auf der Zugangsseite konnte der Verein bislang lediglich Philipp Kamcevski als Neuzugang präsentieren. Dennoch arbeiten die Verantwortlichen intensiv daran, den Kader für die kommende Saison weiter zu verstärken.
Der Verein ruft interessierte Spieler ausdrücklich dazu auf, sich beim Training vorzustellen. Trainiert wird weiterhin dienstags und donnerstags jeweils von 19:30 bis 21:00 Uhr. Interessierte können sich vorab direkt bei Trainer Marco Steiniger oder Co-Trainer Philipp Michalek melden.
Trotz der zahlreichen Veränderungen blickt der ESV Lok Elstal optimistisch auf die neue Saison. Die kommenden Wochen dürften entscheidend dafür werden, wie sich das Gesicht der Mannschaft für die Spielzeit 2026/2027 letztlich zusammensetzt.