Umbruch mit Herausforderungen: ESV Lok Elstal stellt Weichen von Philipp Michalek · Heute, 09:54 Uhr · 0 Leser

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Beim ESV Lok Elstal laufen die Planungen für die Saison 2026/2027 bereits auf Hochtouren. Nach einer bewegten Spielzeit steht der Verein vor einem größeren personellen Umbruch – sowohl auf als auch neben dem Platz. Cheftrainer Marco Steiniger erhält künftig zusätzliche Unterstützung an der Seitenlinie: Torwarttrainer und Torwart Philipp Michalek übernimmt ab sofort auch die Rolle des Co-Trainers. Damit setzt der Verein auf Kontinuität und interne Lösungen, um die Mannschaft trotz der zahlreichen Veränderungen stabil weiterzuentwickeln.

Besonders schmerzhaft dürfte der Abschied von Kapitän Yves Gliewe sein, der seine aktive Karriere beendet. Mit ihm verliert die Mannschaft nicht nur einen langjährigen Führungsspieler, sondern auch eine wichtige Identifikationsfigur. Ebenfalls nicht mehr zum Kader gehören wird Paul Rudolph, der ebenfalls die Schuhe an den Nagel hängt. Kurzfristig informierten zudem die Spieler Lucas Schmidt, Kenny Lehmann, Niklas Höhlein, Jannis van Wilgen, Julian van Wilgen und Elias Marcel Kaatz den Verein über ihren Abschied. Offiziell bestätigt wurden die Ziele der Spieler bislang nicht, doch Gerüchten zufolge zieht es das Sextett geschlossen zum FSV 95 Ketzin/Falkenrehde.