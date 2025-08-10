Umbruch mit Demut: RW Hockstein im Schnellcheck

Es ist die erste Spielzeit von Fynn Schnitzler in der Verantwortung von B-Ligist RW Hockstein. In seiner neuen Funktion möchte er erst einmal kleine Brötchen backen.

Gibt es Veränderungen im Team? Schnitzler: Die komplette Mannschaft hat sich neu aufgestellt, daher ist jeder Spieler in seiner Art und Weise ein Neuzugang. Ob die vielen A-Jugendlichen, welche wir hochgezogen haben oder externe Neuzugänge, wir versuchen mit dem ebenfalls neu aufgestellten Trainerteam eine gute Teamchemie aufzubauen.

An welcher Baustelle müsst ihr konkret arbeiten? Schnitzler: Die größte Baustelle ist natürlich die Gewöhnung an den Herrenbereich sowie das Einspielen mit all den neuen Spielern. Aber die Bagger rollen bereits, um die Baustellen schnellstmöglich abzuschließen.

Wie lauten Eure Ziele für die neue Saison? Schnitzler: Ich bin realistisch und wäre mit einer ruhigen Saison ohne Abstiegssorgen sowie persönlichen Weiterentwicklungen sehr zufrieden

Welche Spieler sollte man kommende Saison besonders im Blick behalten – und warum?

Schnitzler: Einen einzelnen Spieler müsste ich ungerne nennen aber wir haben einige junge, wilde, hungrige Spieler, die auf dem Platz definitiv spaß machen.

Was ist euer Erfolgsrezept für gute Stimmung in der Mannschaft – auch wenn’s mal sportlich nicht läuft?

Schnitzler: Zusammenhalt, Mannschaftsabende und immer mit einer gewissen Prise Optimismus.

Was war aus eurer Sicht die größte Herausforderung der vergangenen Saison – sportlich oder organisatorisch?

Schnitzler: Überhaupt eine erste Mannschaft für die neue Saison stellen zu können.

Welche Unterstützung wünscht ihr euch aktuell am dringendsten – sei es vom Verband, der Gemeinde oder den Fans?

Schnitzler: Wir würden uns allgemein wünschen, wieder ein attraktiver Verein zu werden, wo auch gerne zugeschaut wird. Dies werden wir mit einer Verkaufsbude für Snacks und Getränke sowie einigen Aktivitäten neben dem Platz auch fördern.

Wer ist bei euch der Kabinen-DJ – und wie oft gibt’s deswegen Diskussionen?

Schnitzler: Unser Torwart Matthias. Außer die Lautstärke, worüber sich sein Vater manchmal beschwert, sind alle zufrieden

Gibt’s einen kuriosen Moment aus der vergangenen Saison, über den ihr heute noch lacht?

Schnitzler: Da gab es einige, ob ein Treffer von unserem Torwart aus seinem Sechzehner oder zwei verschossene Elfmeter in einem Spiel bis hin zu einem Spieler der Monate lang nicht da war und im Pokal einen Elfmeter verschossen hat.

Wer hat in der Kabine das größte Mitteilungsbedürfnis – und wer hört trotzdem nie zu?

Schnitzler: Da ich bis zur Besprechung immer gerne die Kabine vermeide, krieg ich zum Glück nicht all zu viel mit. Aber permanent reden und nicht so gut zuhören können einige, so ist es halt manchmal in der Kreisliga.

Wenn es einen Preis für das schrägste Hobby im Team gäbe – wer würde ihn gewinnen und wofür?

Schnitzler: Bei dem Punkt ist unsere Mannschaft leider echt relativ langweilig. Ich glaube die meisten, vor allem junge Spieler, sind gerne mal Unterwegs oder im Zelt und die "Älteren" haben Hobbys wie zocken, reisen und so weiter.

Vervollständigt bitte den Satz: „Unsere Saison wird erfolgreich, wenn …“

Schnitzler: Wir am Ende nichts mit dem Abstieg zu tun und viel Spaß zusammen haben. Denn dies ist am Ende ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg.

Beantworte den FuPa-Schnellcheck für Deine Mannschaft

