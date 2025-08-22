Umbruch in Sendling – FFC Wacker will mit „brutal qualifiziertem“ Trainerteam angreifen

München ‒ Vier Jahre ist es her, dass Çağla Korkmaz beim FFC Wacker München als Trainerin anfing. Anfangs noch als Assistentin, später als Hauptverantwortliche an der Seitenlinie coachte die 34-Jährige den FFC in die Spitzenregion der Frauen-Regionalliga und gewann zweimal den bayrischen Landespokal mit den Münchnern. Vor wenigen Wochen dann die Überraschung: Korkmaz verlässt den FFC in Richtung Profifußball und die Regionalligamannschaft steht fünf Wochen vor dem Ligastart scheinbar ohne Trainer da . In Zukunft übernimmt einer, der schon lange da war ‒ und den Verein in kürzester Zeit überzeugen konnte.

„Gemeinsam unschlagbar“. Das Motto des FFC Wacker München ist für jede Person, die das Sportgelände an der Demleitnerstraße betritt, kaum zu übersehen. „Gemeinsam“ ersetzt der FFC künftig auch die abgewanderte Cheftrainerin Korkmaz, die künftig als Co-Trainerin im Profibereich bei Galatasaray Istanbul iarbeiten wird.

Nach dem Abgang von Korkmaz übernahm Widemann die Mannschaft zum Start der Vorbereitung und hinterließ einen bleibenden Eindruck. „Natürlich haben wir auch mit externen Trainerkandidaten gesprochen. Es ist unsere Pflicht alle Optionen zu prüfen und das war nie ein Geheimnis. Aber uns war von Anfang an klar, dass Sascha die Qualität hat, als Cheftrainer zu übernehmen“, sagt Friedel. Zwei Wochen Training reichten dem Neu-Coach, um die sportliche Leitung des FFC zu überzeugen. Gespräche mit anderen Kandidaten, unter anderem auch aus dem professionellen Herrenbereich, wurden in der Folge abgebrochen.

Der neue Hauptverantwortliche heißt Sascha Widemann und war letzte Saison bereits als Co-Trainer der Regionalligamannschaft aktiv. „Sascha hat reichlich Erfahrung, ist - wie Cagla es auch war - hoch qualifiziert und kennt die Mannschaft sehr gut“, sagt Quirin Friedel, Presssprecher des FFC im Gespräch mit Fußball Vorort/FuPa Oberbayern.

Die Regionalliga-Damen des FFC Wacker bekommen zur neuen Saison einen neuen Übungsleiter. Im Hintergrund zu erahnen: Das große blau-weiße Banner mit dem Vereinsmotto „Gemeinsam unschlagbar“ – Foto: IMAGO/DiZ-PiX

Auch Widemanns Assistentin war schnell gefunden und kommt ‒ Stichwort „Gemeinsam Unschlagbar“ ‒ aus dem Verein. Julia Donauer, die als Spielerin in Puchheim bereits unter Widemann kickte, gehörte vergangene Saison ebenfalls zum Trainerstab von Korkmaz und komplettiert das Trainerduo, dessen Liste an Lizenzen ein Buch füllen könnte. „Beide sind brutal qualifiziert und wir sind wahnsinnig froh, sie bei uns zu haben“, sagt Friedel. Der Pressesprecher selbst wird zur kommenden Saison ebenfalls zum Trainerstab zählen. Unter dem Titel „Individualtrainer“ kümmert er sich künftig vor und nach den Trainingseinheiten um die Spielerinnen und feilt an Einzelheiten.

FFC startet in umkämpfter Regionalliga und will „für Überraschungen sorgen“

Ebenjene Details könnten am Saisonende entscheidend im Kampf um die Regionalligameisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga sein. Wacker gehörte in den vergangenen Saisons zu den Topteams der Liga, spielte eine für Friedel „ordentliche Vorbereitung“ und könnte im kommenden Jahr erneut das langfristige Ziel „professioneller Frauenfußball“ angreifen.

So richtig einschätzen kann die Chancen dazu im Verein aber niemand.„In der Frauen-Regionalliga kannst du vor der Saison nie sagen, wo die anderen Mannschaften genau stehen. Es gibt wenig Möglichkeiten, die Gegner zu analysieren“, sagt Friedel, prognostiziert aber, dass neben den Absteigern aus Weinberg und Freiburg auch die TSG Hoffenheim und der Karlsruher SC eine Rolle spielen werden. „Es gibt mehrere Contender um den Aufstieg. Es ist die größte und langweiligste Phrase im Fußball, aber: Wir schauen von Spiel zu Spiel. Unser Programm ist anspruchsvoll, aber wir können definitiv für Überraschungen sorgen.“

Mission „Gemeinsam unschlagbar“ startet am 24.08. gegen Hessen Wetzlar

Ein erster Schritt hin zur ganz großen Überraschung wäre ein Sieg im Auftaktspiel am 24.08. gegen Hessen Wetzlar, dass die Damen des FFC ab 14:00 „gemeinsam“ an der Demleitnerstraße bestreiten werden. Wie „unschlagbar“ die neue Elf des Trainerteams um Widemann ist, wird sich spätestens dann zeigen. (Tobias Höllrich)