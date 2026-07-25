Umbruch in Schwalbach: Osman Bulut übernimmt die KOL-Mannschaft Der FC Schwalbach steht vor einem Generationswechsel im Verein +++ Neuer Trainer, neue Verantworliche: Jetzt muss der Verein an einem Strang ziehen von Erik Bechtold · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Das ist der neue Trainer beim FC Schwalbach: Osman Bulut – Foto: FCS

Schwalbach. Eine Ära geht zu Ende. Thomas Seehöfer hat sein Amt beim FC Schwalbach nach über 25 Jahren im Verein niedergelegt. Spielertrainer Christian Seehöfer und Sportlicher Leiter Sascha Schröder haben sich ebenfalls verabschiedet. Nicolae Ghiba, Schwalbachs Pressesprecher, spricht im Gespräch über die Folgen des Umbruchs und darüber, wie Verein und Mannschaft in die Zukunft blicken.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Der Umbruch im Verein und in der Mannschaft Es sei eine Lücke, die gefüllt werden müsse, erklärt Ghiba. Mit dem Verlust von Trainer, Spielertrainer und Sportlichem Leiter gehen zugleich wertvolle Vorstandsmitglieder des FC Schwalbach. Wie der Pressesprecher berichtet, waren alle drei Abgänge mit Vorstandsposten vertraut und müssen nun ersetzt werden. Bei der Herangehensweise möchte der Verein auf ähnliche Strukturen setzen, Ghiba erklärt: „Für uns ist es schwer, diese Ausfälle zu kompensieren. Jetzt müssen neue Leute für die Positionen gefunden werden. Wir verfolgen dabei auch eine Linie und wollen auf Schwalbacher setzen.“

Nach Informationen des Pressesprechers ist es dem Verein wichtig, mit dem Umbruch auch junge Schwalbacher dazu zu motivieren, das Zepter zu übernehmen und einen Generationswechsel im Verein zu ermöglichen. Die neuen Aufgaben sollen dabei in einer anstehenden Mitgliederversammlung neu verteilt werden, erklärt Ghiba. Voraussichtlich werden dabei nicht alle Positionen neu besetzt. Erster Vorsitzender Dennis Schröder bleibt in seiner Position und ist laut Ghiba einer der Hauptakteure bei der Bewältigung des Umbruchs. Blick auf die kommende Saison Osman Bulut übernimmt das Traineramt für die KOL-Mannschaft. Der vorherige Spielertrainer der Reservemannschaft von Schwalbach ist im Verein kein Unbekannter. Ghiba erwähnt: „Osman ist ein Schwalbacher Urgestein. Jeder kennt ihn und schätzt ihn in Schwalbach. Durch seine Zeit bei Schwalbach kennt er viele Spieler von Jung bis Alt, und das hilft uns.“