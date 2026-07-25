Umbruch in Schwalbach: Osman Bulut übernimmt die KOL-Mannschaft

Schwalbach. Eine Ära geht zu Ende. Thomas Seehöfer hat sein Amt beim FC Schwalbach nach über 25 Jahren im Verein niedergelegt. Spielertrainer Christian Seehöfer und Sportlicher Leiter Sascha Schröder haben sich ebenfalls verabschiedet. Nicolae Ghiba, Schwalbachs Pressesprecher, spricht im Gespräch über die Folgen des Umbruchs und darüber, wie Verein und Mannschaft in die Zukunft blicken.
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Es sei eine Lücke, die gefüllt werden müsse, erklärt Ghiba. Mit dem Verlust von Trainer, Spielertrainer und Sportlichem Leiter gehen zugleich wertvolle Vorstandsmitglieder des FC Schwalbach. Wie der Pressesprecher berichtet, waren alle drei Abgänge mit Vorstandsposten vertraut und müssen nun ersetzt werden. Bei der Herangehensweise möchte der Verein auf ähnliche Strukturen setzen, Ghiba erklärt: „Für uns ist es schwer, diese Ausfälle zu kompensieren. Jetzt müssen neue Leute für die Positionen gefunden werden. Wir verfolgen dabei auch eine Linie und wollen auf Schwalbacher setzen.“
Nach Informationen des Pressesprechers ist es dem Verein wichtig, mit dem Umbruch auch junge Schwalbacher dazu zu motivieren, das Zepter zu übernehmen und einen Generationswechsel im Verein zu ermöglichen. Die neuen Aufgaben sollen dabei in einer anstehenden Mitgliederversammlung neu verteilt werden, erklärt Ghiba. Voraussichtlich werden dabei nicht alle Positionen neu besetzt. Erster Vorsitzender Dennis Schröder bleibt in seiner Position und ist laut Ghiba einer der Hauptakteure bei der Bewältigung des Umbruchs.
Osman Bulut übernimmt das Traineramt für die KOL-Mannschaft. Der vorherige Spielertrainer der Reservemannschaft von Schwalbach ist im Verein kein Unbekannter. Ghiba erwähnt: „Osman ist ein Schwalbacher Urgestein. Jeder kennt ihn und schätzt ihn in Schwalbach. Durch seine Zeit bei Schwalbach kennt er viele Spieler von Jung bis Alt, und das hilft uns.“
Mit Bulut erhofft sich der Verein den Klassenerhalt. Ghiba erklärt, dieser habe höchste Priorität, und die neuen Verantwortlichen wollen daran arbeiten, den Verein auf Kurs zu halten. Seitens der Mannschaft sieht der Pressesprecher die Bereitschaft, an einem Strang zu ziehen, um den Umbruch zu meistern. Größere Abgänge, die zu Unruhen im Kader sorgen könnten, sieht Ghiba nicht. Es seien eher weniger Abgänge als erwartet verzeichnet worden. Ghiba merkt jedoch an: Christian Seehöfer sei natürlich schwer zu verschmerzen. „Er war ein zentraler Spieler für die Mannschaft und ein "Powerhouse" auf dem Platz“.
Zugänge: Kenan Alicic, Enes Kirbiyik, Abdelilah Laghmiri (SG Oberhöchstadt), Daniel Welzenheimer, Ilias Ibrahim (reaktiviert), Cedric Kippert (FC Germania Okriftel)
Abgänge: Adrian Omercic (Türk. FC Hattersheim), Alper Özdemir (FC Germania Okriftel), Ante Loncar, Sascha Schröder, Christian Seehöfer, Thomas Seehöfer (alle Karriereende)
Trainer: Osman Bulut (erste Saison als KOL-Trainer)
Ambitionen: Pressesprecher Ghiba: „Klassenerhalt ist die oberste Priorität. Wir wollen daran arbeiten den Verein auf Kurs zu halten.“
Favoriten: SG Höchst, SG Oberliederbach, Türk. FC Hattersheim, BSC Kelsterbach