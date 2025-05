Umbruch in Habach nach Bezirksliga-Abstieg: Neuer Trainer sieht Relegationsdrama

Am Ende bleibt Enttäuschung: Martin Leiß, Maximilian Kalus und Matthias Adelwart nach dem Schlusspfiff. – Foto: Oliver Rabuser

Nach 210 Minuten Relegation gegen Altenerding steigt der ASV Habach steigt aus der Bezirksliga ab. Ein Umbruch steht an, dem ein neuer Trainer aus Murnau gelingen soll.

Eine tolle Reise voller Emotionen hat am frühen Samstagabend ihr Ende gefunden. Vor zwei Jahren feierten sie tagelang den Aufstieg, ein Jahr später den Klassenerhalt nach einem XXL-Thriller im Elfmeterschießen gegen Sulzemoos. Jetzt aber geht es für die Kicker des ASV Habach zurück in die Kreisliga. Der 2:3 Hinspielniederlage folgte am vergangenen Samstag ein 2:5 (1:1, 2:1) bei der SpVgg Altenerding, die sich ihrerseits gegen die SpVgg Feldmoching eine weitere Chance auf den Klassenerhalt erstritten hat. Sa., 24.05.2025, 15:00 Uhr SpVgg Altenerding Altenerding ASV Habach ASV Habach 5 n.V. 2

Michael Schmid vom TSV Murnau kommt zum ASV Habach Dem Klub vom Steinberg stehen einige Veränderungen bevor. Eine Handvoll Spieler hat ihren Rentenbescheid beantragt; auch auf der Trainerbank wird es neue Gesichter geben. Wie das von Michael Schmid, der vom TSV Murnau kommt und ab der kommenden Spielzeit der verantwortliche Mann an der Seitenlinie ist. Schmid beobachtete das Treiben seiner künftigen Mannschaft mit seinem Filius fernab der offiziellen Bereiche. Er trug ein lila-blaues Poloshirt mit ASV-Badge als Zeichen künftiger Zusammengehörigkeit, aber auch zur Stärkung der Zuversicht.

Und die wuchs bereits nach kurzer Zeit. Nach einem Angriff über die rechte Seite passte Michael Baumgartner den Ball quer durch den Strafraum, Felix Habersetzer verwertete die Vorarbeit fachgerecht zum 1:0 (18.). Die rund hundertköpfige starke Habacher Fangemeinde, erkennbar anhand der Tracht und stimmlich angeleitet durch ein Megaphon, erreichte ein erstes Stimmungshoch. Für die Heimelf brauchte es dagegen erst einmal den imaginären Verdauungsschnaps. Ballbesitz hatte die SpVgg jede Menge, Ideen dagegen eher weniger. Auch die Versuche, den anfänglich zweimal unsicheren ASV-Torhüter Simon Kirnberger in Verlegenheit zu bringen, schlugen fehl. Erst zum Ende des ersten Abschnitts machte sich das Ausbleiben weiterer Offensivaktionen auf Seiten der Gäste bemerkbar. Hatte Altenerdings Leo Tunjic noch knapp danebengeschossen, schlug es quasi mit dem Pausenpfiff ein. Ein bis über die Mittellinie abgewehrter Eckball kam via Diagonalball zurück auf die linke Seite, wo nach Deniz Saris‘ scharfer Hereingabe für die Habacher kaum mehr etwas zu verhindern war – 1:1. Das vergällte dem ASV vielleicht ein wenig das Pausengetränk, kratzte aber keineswegs an der Entschlossenheit der Gäste. Riesenchance zum 3:1 vergeben Sie agierten zu Beginn des zweiten Abschnitts wieder mutiger und wurden dafür unverzüglich belohnt. Felix Habersetzers lang gezogene Flanke legte Tobias Habersetzer per Kopfball zur Mitte. Maximilian Kalus kam gar nicht umhin, den Ball in akrobatischer Manier weiter zu verwerten. Dass der Seitfallzieher des Routiniers dann auch noch im Netz zappelte (54.), das gefiel sowohl dem künftigen Coach Schmid als auch der ASV-Fangemeinde. Wenig später ereignete sich eine Szene, die das Spiel in eine ganz andere Richtung hätte drehen können. Florian ㈠Neuschl bekam nach einem Patzer der Altenerdinger Abwehr die ganz große Chance auf das 3:1. Doch der Winkel wurde spitz, zudem warf sich Keeper Lukas Loher energisch dem Habacher entgegen und wehrte ab.