Umbruch in Bad Kötzting: Aufgalopp mit zehn Neuen

Seit dem gestrigen Montag rollt der Ball wieder bei den Landesligakickern des 1. FC Bad Kötzting. Trainer Konrad Früchtl bat seinen Kader am frühen Abend zum Trainingsauftakt auf den Sportplatz am ehemaligen Kasernengelände. Und dabei ging es auch gleich in die Vollen: Neben technischen Übungen und Spielformen wartete auf die Spieler ein Ausdauerparcours. Im Spielerkader der Badstädter hat sich in der Sommerpause Beträchtliches getan.

Nach dem Klassenerhalt im nervenaufreibenden Saisonfinale stehen Früchtl und sein Trainerteam vor der nächsten großen Herausforderung. So gilt es für sie, in den fünf Wochen der Vorbereitung schnellstmöglich die neuen Spieler zu integrieren und eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Denn nach einem größeren Umbruch im Kader stehen zwölf Abgängen bisher zehn externe Neuzugänge gegenüber. Dabei handelt es sich – wie berichtet – um Bastian Sterr, Simon Pönn (beide U19 SpVgg GW Deggendorf), Kilian Ettl (U19 ASV Cham), Franz-Xaver Brandl (SV Schwandorf-Ettmannsdorf), Simon Schreiner, Christoph Schwander (beide TB 03 Roding), Andreas Kussinger (DJK Arnschwang), Simon Schneider (SpVgg Willmering-Waffenbrunn), Johannes Kordick (FC Ränkam) und Lukas Weidlich (U19 SSV Jahn Regensburg).



Wie Kötztings sportlicher Leiter Thomas Iglhaut informiert, soll sich in den kommenden Tagen noch etwas tun in Sachen Neuzugänge. Spruchreif sei allerdings noch nichts. „Dieser Umbruch in der Mannschaft war gewollt und notwendig. Es braucht frischen Wind im Kader“, betont Iglhaut und legt nach: „Wir brauchen da schon ein wenig Geduld, auch im Umfeld. Die Mannschaft benötigt sicherlich ein bisschen Zeit, um sich zu finden.“ Dass Qualität im neu formierten Kader steckt, davon sind die Verantwortlichen am Roten Steg überzeugt.



Neben den wöchentlichen Trainingseinheiten sieht der Vorbereitungsplan folgende Testspiele vor: Samstag, 21. Juni, um 17 Uhr gegen die SpVgg Ruhmannsfelden; Samstag, 28. Juni, um 17 Uhr bei der DJK Arnschwang; Sonntag, 29. Juni, um 15 Uhr bei der SG Niedermurach/Pertolzhofen; Mittwoch, 2. Juli, beim FC Raindorf (Uhrzeit offen); Samstag, 5. Juli, um 17 Uhr beim SV Bischofsmais; Samstag, 12. Juli, um 14 Uhr beim FSV Erlangen-Bruck. Eine Woche später steht die dritte Runde im Totopokal an, bevor es erneut eine Woche später in der Landesliga Mitte wieder um Punkte geht.