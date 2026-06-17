Stehend von links: Co-Trainer Alexander Gabriel, Trainer Erich Hartl, Torwarttrainer Martin Bösl, Moritz Ammon, Samuel Burgfeld, Tobias Koller, DJK-Abteilungsleiter Andreas Sturm und Vize Martin Baumann; sitzend von links: Tobias Pongratz, Jonas Augustin, Maximilian Herzig, Dominik Pongratz und Yannick Attenberger. – Foto: Julia Baumann
Umbruch in Arnschwang: Acht Neue beim Vorbereitungsstart
In der neuen Saison will der Absteiger um die vorderen Plätze in der Kreisliga Ost mitspielen
von Julia Baumann · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Die DJK Arnschwang ist in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Kreisliga Ost gestartet. Die ersten Einheiten am vergangenen Wochenende bestritten auch die insgesamt acht Neuzugänge. Nach dem Bezirksliga-Abstieg nach der verlorenen Relegation hat es innerhalb der Mannschaft einen Umbruch gegeben.
Neu zur DJK gestoßen sind Samuel Burgfeld (von der SG Schloßberg), Dominik Pongratz (SpVgg Lam), Yannick Attenberger (TB 03 Roding), Maximilian Herzig (SpVgg Lam), Tobias Koller (SpVgg Lam), Jonas Augustin (FC Ottenzell), Moritz Ammon (SG Lohberg/Lam II) und Tobias Pongratz (SG Lohberg/Lam II). Demgegenüber stehen drei Abgänge. Der bisherige Stammkeeper Tobias Auer (SC Michelsneukirchen), Lukas Riedl (als Spielertrainer zum SV Konzell) und Salah Al Saleem (FC Raindorf) haben den Verein verlassen.
Für Arnschwangs Trainer Erich Hartl, der auch in der neuen Saison an der Seitenlinie steht, und sein Team mit Co-Trainer Alexander Gabriel sowie dem neuen Torwarttrainer Martin Bösl, war es ein vielversprechender Vorbereitungsbeginn – auch aufgrund der Neuen. „Wir hatten schon gute Einheiten. Man hat gemerkt, dass allen bewusst ist, was letzte Saison passiert ist und sie Wiedergutmachung leisten wollen“, meint der Coach. Zwar seien einige Spieler noch müde nach der langen Relegation, aber dennoch seien sie mit vollem Elan dabei. Die Neuzugänge hätten laut Hartl alle das Potenzial, die Mannschaft nach vorne zu bringen. „Es macht richtig Spaß, weil die Intensität im Training wirklich hoch ist. Hoffentlich bleibt das so, denn nur so kann man sich steigern“, erklärt er.
Im Lager der DJK sei allen bewusst, dass die vergangene Bezirksliga-Saison keine gute gewesen ist. Das wolle man heuer deutlich besser machen – und um die vorderen Plätze in der Kreisliga Ost mitspielen. „Ein anderes Ziel wollen und sollten wir nicht ausgeben. Es gibt keinen Grund, warum wir unser Licht unter den Scheffel stellen sollten“, betont Erich Hartl, der von seinen Jungs überzeugt ist. Seiner Meinung nach müsse es das Ziel eines Absteigers sein, vorne anzugreifen und die schlechte Leistung aus dem vergangenen Jahr wettzumachen. „Wir wollen den Zuschauern und Arnschwanger Fans zeigen, dass eine Einheit am Platz steht, die alles versucht, um wieder nach oben zu kommen.“
Bis zum Start der neuen Kreisliga-Saison Mitte Juli stehen neben zahlreichen Trainingseinheiten fünf Testspiele auf dem Programm. Los geht es bereits am morgigen Donnerstag. Um 19 Uhr spielt die DJK beim Nachbarn FC Ränkam. Außerdem wird gegen die SpVgg Lam (20. Juni), die DJK Vilzing II (28. Juni), die SG Schloßberg (5. Juli) und SG Schönthal-Premeischl getestet. Bis auf die Generalprobe gegen Schönthal finden alle Partien auswärts statt.