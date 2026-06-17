Umbruch in Arnschwang: Acht Neue beim Vorbereitungsstart In der neuen Saison will der Absteiger um die vorderen Plätze in der Kreisliga Ost mitspielen von Julia Baumann · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Stehend von links: Co-Trainer Alexander Gabriel, Trainer Erich Hartl, Torwarttrainer Martin Bösl, Moritz Ammon, Samuel Burgfeld, Tobias Koller, DJK-Abteilungsleiter Andreas Sturm und Vize Martin Baumann; sitzend von links: Tobias Pongratz, Jonas Augustin, Maximilian Herzig, Dominik Pongratz und Yannick Attenberger. – Foto: Julia Baumann

Die DJK Arnschwang ist in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Kreisliga Ost gestartet. Die ersten Einheiten am vergangenen Wochenende bestritten auch die insgesamt acht Neuzugänge. Nach dem Bezirksliga-Abstieg nach der verlorenen Relegation hat es innerhalb der Mannschaft einen Umbruch gegeben.

Im Lager der DJK sei allen bewusst, dass die vergangene Bezirksliga-Saison keine gute gewesen ist. Das wolle man heuer deutlich besser machen – und um die vorderen Plätze in der Kreisliga Ost mitspielen. „Ein anderes Ziel wollen und sollten wir nicht ausgeben. Es gibt keinen Grund, warum wir unser Licht unter den Scheffel stellen sollten“, betont Erich Hartl, der von seinen Jungs überzeugt ist. Seiner Meinung nach müsse es das Ziel eines Absteigers sein, vorne anzugreifen und die schlechte Leistung aus dem vergangenen Jahr wettzumachen. „Wir wollen den Zuschauern und Arnschwanger Fans zeigen, dass eine Einheit am Platz steht, die alles versucht, um wieder nach oben zu kommen.“



Bis zum Start der neuen Kreisliga-Saison Mitte Juli stehen neben zahlreichen Trainingseinheiten fünf Testspiele auf dem Programm. Los geht es bereits am morgigen Donnerstag. Um 19 Uhr spielt die DJK beim Nachbarn FC Ränkam. Außerdem wird gegen die SpVgg Lam (20. Juni), die DJK Vilzing II (28. Juni), die SG Schloßberg (5. Juli) und SG Schönthal-Premeischl getestet. Bis auf die Generalprobe gegen Schönthal finden alle Partien auswärts statt.