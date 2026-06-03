Umbruch geht weiter: Verbandsligist holt Landesliga-Verteidiger

– Foto: SV Fellbach

Der SV Fellbach verstärkt seine Defensive weiter: Elton Selimi wechselt von der SG Weinstadt zum Verbandsligisten. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger bringt Erfahrung aus Landesliga und Bezirksliga mit, war zuletzt Stammspieler und soll mit Stellungsspiel, Größe, Technik sowie Mentalität eine wichtige Rolle im Fellbacher Kader übernehmen in der neuen Saison.

Für den SV Fellbach ist Elton Selimi bereits der neunte Zugang der laufenden Kaderplanung. Der 25-Jährige kommt von der SG Weinstadt, für die er zuletzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, regelmäßig zum Einsatz kam. In der laufenden Spielzeit stehen für ihn 25 Spiele, ein Tor und eine Vorlage zu Buche. In der Saison zuvor absolvierte er 29 Partien für Weinstadt und erzielte ebenfalls einen Treffer.

Selimi bringt insgesamt die Erfahrung aus 211 Spielen mit. Dabei gelangen ihm fünf Tore und drei Vorlagen, zudem wurde er achtmal in die Elf der Woche berufen. Neben der SG Weinstadt zählen die SG Schorndorf, der TSV Schwaikheim, die Stuttgarter Kickers und der SSV Reutlingen zu seinen bisherigen Stationen. Ausgebildet wurde Selimi unter anderem im Nachwuchsbereich der Stuttgarter Kickers, wo er in der U17- und U19-Bundesliga sowie in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg zum Einsatz kam.