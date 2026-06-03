Umbruch geht weiter: Verbandsligist holt Landesliga-Verteidiger

Der SV Fellbach verstärkt seine Defensive weiter: Elton Selimi wechselt von der SG Weinstadt zum Verbandsligisten. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger bringt Erfahrung aus Landesliga und Bezirksliga mit, war zuletzt Stammspieler und soll mit Stellungsspiel, Größe, Technik sowie Mentalität eine wichtige Rolle im Fellbacher Kader übernehmen in der neuen Saison.
Für den SV Fellbach ist Elton Selimi bereits der neunte Zugang der laufenden Kaderplanung. Der 25-Jährige kommt von der SG Weinstadt, für die er zuletzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, regelmäßig zum Einsatz kam. In der laufenden Spielzeit stehen für ihn 25 Spiele, ein Tor und eine Vorlage zu Buche. In der Saison zuvor absolvierte er 29 Partien für Weinstadt und erzielte ebenfalls einen Treffer.
Selimi bringt insgesamt die Erfahrung aus 211 Spielen mit. Dabei gelangen ihm fünf Tore und drei Vorlagen, zudem wurde er achtmal in die Elf der Woche berufen. Neben der SG Weinstadt zählen die SG Schorndorf, der TSV Schwaikheim, die Stuttgarter Kickers und der SSV Reutlingen zu seinen bisherigen Stationen. Ausgebildet wurde Selimi unter anderem im Nachwuchsbereich der Stuttgarter Kickers, wo er in der U17- und U19-Bundesliga sowie in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg zum Einsatz kam.
Der Spieler selbst zeigte sich erfreut über den Wechsel. Die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihm gezeigt, dass die Ziele des Vereins gut zu seinen eigenen Vorstellungen passten, sowohl persönlich als auch sportlich. Sportdirektor Theo Fringelis hob Selimis Rolle in Weinstadt hervor. Er sei dort Stammspieler gewesen und habe konstant starke Leistungen gezeigt. Besonders seine Größe, sein Stellungsspiel, seine technische Qualität und seine Mentalität seien Eigenschaften, die der SV Fellbach für die Innenverteidigung gesucht habe.
In der Verbandsliga Württemberg steht der SV Fellbach vor dem letzten Spieltag auf Rang vier. Aus 31 Spielen holte die Mannschaft 49 Punkte bei einem Torverhältnis von 60:66. Zum Saisonabschluss geht es am Samstag, 6. Juni, um 15.30 Uhr zum Meister Young Boys Reutlingen.