Umbruch geht weiter: Stürmer geht beim Oberligisten im Sommer

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Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen verliert im Sommer einen Spieler aus dem eigenen Entwicklungsweg. Emre Yalcin wird den Oberligisten verlassen und sich zur Saison 2026/27 einem anderen Oberligisten aus der Region anschließen. Der Abgang fügt sich in einen personellen Umbruch, der am Bruchwald längst begonnen hat.

Yalcin war vor zwei Jahren aus der eigenen U19 Schritt für Schritt an die erste Mannschaft herangeführt worden. Genau solche Wege sind für Vereine wie den FSV 08 bedeutsam: Sie zeigen, dass Nachwuchsarbeit nicht nur ein Versprechen für Vereinsbroschüren ist, sondern im Herrenbereich sichtbar werden kann. Der 20-jährige Rechtsfuß zahlte das Vertrauen sportlich zurück. In der laufenden Oberliga-Saison kommt der Außenstürmer in 25 Spielen auf sieben Tore und zwei Vorlagen. Tempo, Technik und Mut im Offensivspiel machten ihn zu einem wichtigen Bestandteil einer Mannschaft, die trotz schwieriger Tabellenlage immer wieder auf individuelle Durchschlagskraft angewiesen war.

Nun sucht Yalcin die nächste Herausforderung. Für Bietigheim-Bissingen ist sein Abschied sportlich schmerzhaft, zugleich aber auch ein Beleg dafür, dass junge Spieler am Bruchwald Entwicklungsschritte machen können. Der Verein hat bereits mehrere Zu- und Abgänge kommuniziert, der Kader für die kommende Saison erhält sichtbar ein neues Gesicht.