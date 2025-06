Umbruch geht weiter: Drei weitere Zugänge für den FC Büderich

Acikgöz wurde in der Jugend des 1. FC Mönchengladbach ausgebildet. Über den FC Wegberg-Beeck landete er in der Mittelrheinliga beim SV Helpenstein, wo er auf Anhieb Stammspieler wurde. Der Linksfuß, der sowohl auf der Sechs als auch als Außenverteidiger eingesetzt werden kann, kam in 27 Landesligaspielen auf drei Tore und vier Vorlagen.

Schulte ist mit 27 Jahren bereits ein erfahrener Akteur, der sich im zentralen defensiven Mittelfeld am wohlsten fühlt. Als Jugendlicher lief er unter anderem für Fortuna Düsseldorf auf, im Erwachsenenbereich spielte er für Nievenheim, Kapellen und St. Tönis in der Landesliga, ehe er für zwei Jahre in die USA wechselte. Im Sommer 2023 kehrte er zurück und schloss sich dem VfL Jüchen-Garzweiler an. Dort avancierte er zum Leistungsträger und kam in den vergangenen beiden Spielzeiten auf 65 Landesliga-Einsätze (2 Tore).

Aufgestiegen mit Jüchen

Trotz des Oberliga-Aufstiegs mit dem VfL suchte Schulte eine neue Herausforderung. „Jannik bringt nicht nur fußballerisch einiges mit, sondern ist auch charakterlich ein absoluter Gewinn. Aufgrund seiner Routine hat er das Potenzial, direkt eine wichtige Rolle bei uns einzunehmen“, sagt Siebenbach.

Köhler lief in der Jugend für den FC Wegberg-Beeck auf, bevor er vor seinem ersten Seniorenjahr zu Union Nettetal wechselte. In den vergangenen drei Saisons war er dort im zentralen Mittelfeld eine feste Größe. Zwar gelang ihm in 90 Oberligaspielen kein Treffer, doch dafür überzeugte der 21-Jährige mit defensiven Qualitäten.

„Maximilian verkörpert läuferisch und kämpferisch genau das, was uns zuletzt in den Top-Spielen oft gefehlt hat. Er bringt die nötige Mentalität mit und hat die Demut zum Verteidigen – genau der Spielertyp, den wir für den nächsten Schritt brauchen“, so Siebenbach.