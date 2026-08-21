Umbruch-Duelle, Aufsteiger-Sorgen und Verfolger-Jagd

Um 14:00 Uhr fordert der MTV Engelbostel-Schulenburg den TSV Burgdorf heraus. Die Gastgeber erlebten einen verpatzten Auftakt (1:5 gegen Anderten, 1:2 gegen Hemmingen II) und rangieren punktlos im Tabellenkeller. Der TSV Burgdorf möchte nach der bitteren 1:3-Heimpleite gegen den SC Wedemark wiedergutmachen, was am vergangenen Wochenende schiefgelaufen ist.

Wundertüte als Stolperstein? TuS Garbsen empfängt Aufsteiger SC Hemmingen-Westerfeld II

Um 15:00 Uhr empfängt der TuS Garbsen die Reserve des SC Hemmingen-Westerfeld. Die Gäste erwischten als Liganeuling einen soliden Start mit drei Zählern, während Garbsen nach der knappen 2:3-Niederlage bei den Sportfreunden Anderten die obere Tabellenhälfte im Blick behält.

Eine besondere Brisanz erhält die Begegnung durch den Spielplan der Gäste: Da die erste Mannschaft des SC Hemmingen-Westerfeld in der Oberliga spielfrei hat, bleibt abzuwarten, ob Verstärkung aus dem höherklassigen Kader mitreist. TuS-Trainer Daniel Thomaschewski lässt sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen: „Mit Hemmingen II erwartet uns ein Aufsteiger, den wir auf keinen Fall unterschätzen dürfen. Sie gehen mit viel Euphorie in die Saison. Ob Verstärkung aus der Oberliga kommt, spielt für uns keine Rolle – sie sind so oder so eine sehr unangenehme Mannschaft. Wir müssen von Beginn an konzentriert und mit der nötigen Intensität auftreten, um unser Spiel durchzubringen und die nächsten drei Punkte zu holen.“

Wundheilung nach Dämpfer gesucht: SpVgg Döhren fordert verlustpunktfreie Sportfreunde Anderten Ebenfalls um 15:00 Uhr rollt der Ball bei der SpVgg Niedersachsen Döhren, wenn die Sportfreunde Anderten zum Topspiel gastieren. Während Döhren nach der deutlichen 0:4-Abreibung beim FC Lehrte auf Wiedergutmachung aus ist, reist Anderten als Tabellenzweiter mit makellosen sechs Punkten an. Döhren-Coach Leon Erler nimmt sein neu formiertes Team in die Pflicht: „Nach dem letzten Spiel, wo weder Leistung noch Ergebnis gepasst haben, gilt es natürlich, wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen. Anderten hat viel Rückenwind durch zwei Siege gegen zwei starke Teams eingefahren. Sie haben extrem viel Tempo vorne und sind nach Umschaltmomenten immer brandgefährlich. Wir dürfen uns im letzten Drittel nicht im Klein-Klein verlieren, sondern müssen zielstrebiger Richtung Tor spielen. Wir haben zwölf oder dreizehn neue Spieler – das muss sich noch finden. Wir müssen Stück für Stück das Selbstvertrauen zurückerlangen und uns am Sonntag hoffentlich belohnen.“ Auf der Gegenseite geht Anderten-Trainer Tobias Faust die Auswärtsaufgabe voller Selbstvertrauen an: „Wir wollen unseren Lauf natürlich fortsetzen und was Zählbares mitnehmen. Trotz des Pokalausscheidens unter der Woche gegen Wunstorf war das eine sehr gute Leistung, auf die wir aufbauen können. Wir lassen uns von Döhrens Niederlage in Lehrte nicht blenden, denn am ersten Spieltag haben sie Ramlingen geschlagen. Wir treffen auf ein körperlich starkes Top-Team. Da müssen wir voll dagegenhalten und unsere Chancen eiskalt nutzen.“