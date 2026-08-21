Umbruch-Duelle, Aufsteiger-Sorgen und Verfolger-Jagd

Am Sonntagnachmittag steigt der große Spieltags-Block in der Bezirksliga. Während angeschlagene Traditionsvereine nach Fehlstarts dringend den ersten Dreier erzwingen wollen, bekommen es Aufsteiger mit schweren Brocken zu tun und die Verfolger peilen die Tabellenspitze an.
Am Sonntagsfrühschoppen (13:00 Uhr) eröffnet der TuS Davenstedt den Spieltag gegen den TSV Stelingen. Die Hausherren stehen nach zwei Niederlagen zum Start (0:3 in Ilten, 1:2 gegen Krähenwinkel II) mit null Punkten unter Druck. Der TSV reist dagegen ungeschlagen und mit vier Punkten im Gepäck an.
TSV-Coach Edis Bajrovic stellt sein Team auf eine Geduldsprobe ein: „Davenstedt hat einen großen Umbruch hinter sich, weshalb sie schwer einzuschätzen sind. Ich erwarte eine tiefstehende Mannschaft, die kompakt verteidigen und auf Konter setzen möchte. Für uns wird entscheidend sein, dass wir schnell zu unserem Spiel finden, das Tempo hochhalten und die Chancen nutzen, was uns zuletzt gefehlt hat. Dabei dürfen wir die Restverteidigung nicht vernachlässigen. Personell habe ich zum Glück alle Mann an Bord.“
Um 14:00 Uhr fordert der MTV Engelbostel-Schulenburg den TSV Burgdorf heraus. Die Gastgeber erlebten einen verpatzten Auftakt (1:5 gegen Anderten, 1:2 gegen Hemmingen II) und rangieren punktlos im Tabellenkeller. Der TSV Burgdorf möchte nach der bitteren 1:3-Heimpleite gegen den SC Wedemark wiedergutmachen, was am vergangenen Wochenende schiefgelaufen ist.
Um 15:00 Uhr empfängt der TuS Garbsen die Reserve des SC Hemmingen-Westerfeld. Die Gäste erwischten als Liganeuling einen soliden Start mit drei Zählern, während Garbsen nach der knappen 2:3-Niederlage bei den Sportfreunden Anderten die obere Tabellenhälfte im Blick behält.
Eine besondere Brisanz erhält die Begegnung durch den Spielplan der Gäste: Da die erste Mannschaft des SC Hemmingen-Westerfeld in der Oberliga spielfrei hat, bleibt abzuwarten, ob Verstärkung aus dem höherklassigen Kader mitreist. TuS-Trainer Daniel Thomaschewski lässt sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen: „Mit Hemmingen II erwartet uns ein Aufsteiger, den wir auf keinen Fall unterschätzen dürfen. Sie gehen mit viel Euphorie in die Saison. Ob Verstärkung aus der Oberliga kommt, spielt für uns keine Rolle – sie sind so oder so eine sehr unangenehme Mannschaft. Wir müssen von Beginn an konzentriert und mit der nötigen Intensität auftreten, um unser Spiel durchzubringen und die nächsten drei Punkte zu holen.“
Ebenfalls um 15:00 Uhr rollt der Ball bei der SpVgg Niedersachsen Döhren, wenn die Sportfreunde Anderten zum Topspiel gastieren. Während Döhren nach der deutlichen 0:4-Abreibung beim FC Lehrte auf Wiedergutmachung aus ist, reist Anderten als Tabellenzweiter mit makellosen sechs Punkten an.
Döhren-Coach Leon Erler nimmt sein neu formiertes Team in die Pflicht: „Nach dem letzten Spiel, wo weder Leistung noch Ergebnis gepasst haben, gilt es natürlich, wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen. Anderten hat viel Rückenwind durch zwei Siege gegen zwei starke Teams eingefahren. Sie haben extrem viel Tempo vorne und sind nach Umschaltmomenten immer brandgefährlich. Wir dürfen uns im letzten Drittel nicht im Klein-Klein verlieren, sondern müssen zielstrebiger Richtung Tor spielen. Wir haben zwölf oder dreizehn neue Spieler – das muss sich noch finden. Wir müssen Stück für Stück das Selbstvertrauen zurückerlangen und uns am Sonntag hoffentlich belohnen.“
Auf der Gegenseite geht Anderten-Trainer Tobias Faust die Auswärtsaufgabe voller Selbstvertrauen an: „Wir wollen unseren Lauf natürlich fortsetzen und was Zählbares mitnehmen. Trotz des Pokalausscheidens unter der Woche gegen Wunstorf war das eine sehr gute Leistung, auf die wir aufbauen können. Wir lassen uns von Döhrens Niederlage in Lehrte nicht blenden, denn am ersten Spieltag haben sie Ramlingen geschlagen. Wir treffen auf ein körperlich starkes Top-Team. Da müssen wir voll dagegenhalten und unsere Chancen eiskalt nutzen.“
Parallel um 15:00 Uhr empfängt der MTV Ilten den aktuellen Tabellenführer SV Germania Grasdorf. Der Absteiger aus Grasdorf rangiert mit zwei Siegen und 9:1 Toren an der Spitze, hat mit dem MTV Ilten (4 Punkte) jedoch einen spielstarken Prüfstein vor der Brust.
Auch um 15:00 Uhr angesetzt ist die Begegnung zwischen der Reserve des OSV Hannover und dem FC Lehrte. Die Gastgeber stehen noch ohne Zähler da, während der FC Lehrte mit dem schwungvollen 4:0-Heimsieg gegen Döhren im Rücken anreist.
Zum Schlusspunkt des Spieltags um 15:30 Uhr empfängt der TSV Bemerode die U23 des SV Ramlingen/Ehlershausen. Nach dem 1:3 in Grasdorf steht das Tabellenschlusslicht aus Bemerode mit null Punkten da, während die Oberliga-Reserve aus Ramlingen nach der Auftaktniederlage in Döhren ebenfalls unter Zugzwang steht.
TSV-Trainer Jonny Rötting geht die schwere Aufgabe mit viel Kampfgeist an: „Wir freuen uns total auf das Spiel und sind hochmotiviert, endlich die ersten Punkte einzufahren. Mit Ramlingen II kommt der nächste absolute Top-Gegner. Wir wissen, dass wir ans Maximum gehen müssen, müssen uns aber vor niemandem verstecken. Im Training haben die Jungs absolut gezeigt, wozu sie in der Lage sind. Jetzt gilt es, das am Sonntag auf den Platz zu bringen und uns zu belohnen.“
Tabelle
1. SV Germania Grasdorf (Auf) 2 2-0-0 9:1 6
2. Sportfreunde Anderten 2 2-0-0 8:3 6
3. TSV Stelingen 2 1-1-0 7:1 4
4. MTV Ilten (Auf) 2 1-1-0 4:1 4
5. FC Lehrte 2 1-0-1 6:3 3
6. SC Wedemark 1926 (Auf) 2 1-0-1 4:3 3
7. TuS Garbsen 2 1-0-1 5:5 3
8. SC Hemmingen-Westerfeld II (Auf) 2 1-0-1 3:3 3
9. TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II 2 1-0-1 3:3 3
10. TSV Burgdorf 2 1-0-1 3:4 3
11. MTV Engelbostel-Schulenburg 2 1-0-1 3:6 3
12. SpVgg Niedersachsen Döhren 2 1-0-1 2:5 3
13. SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 1 0-0-1 1:2 0
14. TuS Davenstedt 2 0-0-2 1:5 0
15. OSV Hannover II (Auf) 1 0-0-1 0:6 0
16. TSV Bemerode 2 0-0-2 1:9 0