Umbruch des VfB Bottrop: Regionalliga-Spieler kommt als Zugpferd

Beim VfB Bottrop bleibt in diesem Sommer kein Stein auf dem anderen, denn der Klub durchlebt seinen vielleicht größten Umbruch der vergangenen Jahre. Jetzt kommt allerdings ein Spieler, der im Dezember noch als potenzieller Zugang für die Oberliga gehandelt worden war: Jonathan Riemer von den Sportfreunden Lotte - aus der Regionalliga West.
Im Winter war ein Aufstieg in die Oberliga Niederrhein noch wahrscheinlich, immerhin überwinterte der Traditionsverein als Tabellenführer der Landesliga, Gruppe 2. Was dann aber folgte, war ein kaum in Worte zu fassender Einbruch: Bottrop stürzte ab, wurde nur Fünfter und belegte in der Rückrundentabelle sogar einen Abstiegsplatz. Dass sich das Gesicht des Kaders verändern würde, lag entsprechend auf der Hand.
Alles andere als selbstverständlich ist nun die Verpflichtung von Riemer. Gündüz Tubay, Vorsitzender und Sportdirektor in Personalunion, hatte vor Weihnachten der WAZ verraten: „Wir haben uns eine ganze Stunde lang sehr gut unterhalten. Er hat dabei verraten, dass er immer wieder ein Auge auf unsere sportliche Entwicklung wirft, dass unser Klub eine interessante Option sein könnte. Er ist interessiert.“ Die Entwicklung verlief vermutlich nicht so wie erhofft, umso spannender ist nun die Präsentation am Donnerstag.
Den Königstransfer für die neue Landesliga-Saison hat der Klub wie folgt vorgestellt: „Liebe VfB-Familie, unser Präsident hat es zur Chefsache gemacht und wieder einmal einen Königstransfer nach Bottrop geholt: Jonathan Riemer, 25 Jahre, wechselt von den Sportfreunden Lotte aus der Regionalliga zu uns. Er wird unser Abwehrchef, führt die Jungs an und sorgt für eine stabile Defensive. Herzlich willkommen, Jonathan, wir freuen uns auf dich! Unser neuer Abwehrchef hat für zwei Jahre unterschrieben“, teilt der Klub mit.
Riemer lief für Lotte 16-mal in der Regionalliga West auf, zuvor war er mehrere Jahre für den SV Rödinghausen Stammspieler und kommt deshalb auf 148 Einsätze in der vierten Liga. Ein Highlight des früheren Schalker Jugendspielers war dabei das DFB-Pokal-Spiel gegen die TSG Hoffenheim im Juli 2022: Rödinghausen scheiterte knapp in der Verlängerung mit 0:2. Mit dieser großen Erfahrung soll er demnächst den runderneuerten VfB Bottrop anführen.
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