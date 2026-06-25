Umbruch des VfB Bottrop: Regionalliga-Spieler kommt als Zugpferd Der VfB Bottrop baut seinen Kader für die kommende Landesliga-Saison komplett um - und ein Aushängeschild wurde in der Regionalliga West gefunden: Jonathan Riemer kommt von Sportfreunde Lotte. von André Nückel · Heute, 20:35 Uhr · 0 Leser

Jonathan Riemer (l.) wechselt zum VfB Bottrop. – Foto: IMAGO / Eibner

Beim VfB Bottrop bleibt in diesem Sommer kein Stein auf dem anderen, denn der Klub durchlebt seinen vielleicht größten Umbruch der vergangenen Jahre. Jetzt kommt allerdings ein Spieler, der im Dezember noch als potenzieller Zugang für die Oberliga gehandelt worden war: Jonathan Riemer von den Sportfreunden Lotte - aus der Regionalliga West.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Von der Oberliga geträumt Im Winter war ein Aufstieg in die Oberliga Niederrhein noch wahrscheinlich, immerhin überwinterte der Traditionsverein als Tabellenführer der Landesliga, Gruppe 2. Was dann aber folgte, war ein kaum in Worte zu fassender Einbruch: Bottrop stürzte ab, wurde nur Fünfter und belegte in der Rückrundentabelle sogar einen Abstiegsplatz. Dass sich das Gesicht des Kaders verändern würde, lag entsprechend auf der Hand. Alles andere als selbstverständlich ist nun die Verpflichtung von Riemer. Gündüz Tubay, Vorsitzender und Sportdirektor in Personalunion, hatte vor Weihnachten der WAZ verraten: „Wir haben uns eine ganze Stunde lang sehr gut unterhalten. Er hat dabei verraten, dass er immer wieder ein Auge auf unsere sportliche Entwicklung wirft, dass unser Klub eine interessante Option sein könnte. Er ist interessiert.“ Die Entwicklung verlief vermutlich nicht so wie erhofft, umso spannender ist nun die Präsentation am Donnerstag.