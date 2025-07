Umbruch, Blessuren & Test-Dreier: Weidens Vorbereitung nimmt Fahrt auf

Ziemlich spät im ligaweiten Vergleich, am 23. Juni, legte die SpVgg SV Weiden mit der Vorbereitung auf die kommende Bayernliga-Saison los. Aus Sicht von Cheftrainer Michael Riester stellte der späte Start aber kein Problem dar. Vorab hatten die Spieler schon Pläne für Lauf- und Krafteinheiten an die Hand bekommen, um mit der nötigen Grundfitness ins Training zu gehen. So richtig Schwung nimmt die Vorbereitung in dieser Woche auf. Da testet der Vorjahressiebte der Bayernliga Nord gleich drei Mal – darunter zwei Mal beim Höhbauer-Cup in Luhe-Wildenau.

Hinter den Weidener Spielern liegt ein dreitägiges Trainingslager in Waldkirchen im Bayerischen Wald. Mit dabei war der gesamte Kader, inklusive aller Neuzugänge um Christoph Fenninger, Jahi Sylejmani, Michael Lummer, Alexander Kautz und den frischverpflichteten Tschechen Daniel Krlicka. Ein Testspiel stand da noch nicht auf dem Programm. Vielmehr diente das Trainingslager vor allem dem Teambuilding und der Verbesserung der Spieltaktik. Michael Riester unterstrich: „Wir nutzten diese Zeit, um einfach besser zusammenzuwachsen.“ Neben den Trainingseinheiten und schweißtreibenden Bergläufen sorgte unter anderem ein lustiges Bobby-Car-Rennen für Freude und gemeinsames Lachen. Nach dem Kaderumbruch in diesem Sommer ist es schließlich ganz wichtig, dass das Team in den nächsten Wochen richtig zusammenfindet und -wächst.



„Mit der Vorbereitung bin ich von dem Gezeigten sehr zufrieden“, zieht Riester einen Strich unter die ersten Tage. Personell mussten er und sein junger Co-Trainer Jonas Heimerl bis dato gewisse Abstriche machen. „Leider haben wir noch den ein oder anderen alt aber auch neu Angeschlagenen aus der ersten Woche, die nicht komplett trainieren konnten. Aber das ist zu dem Zeitpunkt auch normal“, berichtet Riester, der beim ersten Testspiel auf Adrian Hoti sowie auf die Neuen Michael Lummer und den etwas angeschlagenen Christoph Fenninger verzichten muss. Am heutigen Dienstag (19 Uhr) duelliert sich die SpVgg in Waldthurn mit der DJK Ammerthal. Das Ergebnis ist an sich noch zweitrangig, zumal der Gegner bereits vier Spiele absolviert hat. Der Weidener Coach spricht von Automatismen, die es zu erspielten gelte.



Bereits am Donnerstag ist der Bayernligist schon wieder im Einsatz. Beim erstmals stattfindenden Höhbauer-Cup des SC Luhe-Wildenau trifft Weiden im Halbfinale auf den SV Etzenricht. „Etzenricht musst du erstmal bespielen, sie haben eine tolle und ausgeglichene Struktur mit einem tollen Trainer. Sie werden uns sicherlich nichts schenken“, warnt Riester vor dem Landesliga-Aufsteiger. Je nach Ausgang der Partie kämpft die SpVgg am Samstag um Platz 1 oder 3 bei dem namhaft besetzten Turnier. Außerdem ist man am 10. Juli beim Jubiläumsturnier in Waldershof zugegen. Zwei Tage später trifft man auf den Regionalligisten DJK Vilzing, wobei der Spielort noch offen ist. Wieder um Punkte geht es ab dem 19. Juli. Da sind die Schwarz-Blauen zu Gast beim Vorjahresdritten FC Ingolstadt II – und somit gleich richtig gefordert.



Auch heuer steht wieder die Präsentation der ersten Mannschaft auf der Agenda. Diese findet am 5. Juli um 14 Uhr beim Edeka Grünbauer (Untere Bauscherstraße 22 in Weiden) statt. Zudem lädt die Mannschaft am 13. Juli ab 11 Uhr alle Fans herzlich zum Sommerfest ins Wasserwerk-Stadion ein. Hier werden alle Mannschaften der SpVgg SV vorgestellt.