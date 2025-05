Umbruch beim SV Raisting: Fünf wichtige Spieler gehen – Angreifer wechselt zu Landesligist Murnau

Mit einem mageren 1:1 gegen Absteiger FC Aich geht der SV Raisting in die Sommerpausse. Der Bezirksligist verabschiedet fünf Spieler.

Vor der Partie verabschiedeten die Raistinger fünf wichtige Spieler, die sich anderen Vereinen anschließen oder die Karriere beenden. „Es wird einen Umbruch geben, aber das ist auch eine Herausforderung“, erklärte Franz, der als Coach, wie auch Co-Trainer Manfred Kammermeier, weitermachen wird. Das Duo wird in der kommenden Saison auf den bisherigen Kapitän, einen wichtigen Mittelfeldmann, einen Abwehrroutinier und die beiden Toptorschützen verzichten müssen. Benedikt Multerer wechselt zum Landesligisten TSV Murnau. Vinzenz Wolf geht wie Max König zum Ligakonkurrenten TSV Gilching. Sinan Grgic schließt sich dem FC Penzberg an, bei dem bereits sein Bruder Denis spielt. Florian Breitenmoser hängt seine Fußballschuhe an den Nagel.

Auf dem Platz boten beide Teams zunächst einen Sommerkick, obwohl die dafür nötigen Temperaturen fehlten. Die ersten Annährungen ans Tor gab es bei Freistößen für die Gäste (13.) und durch Andreas Heichele (16.). Es folgte ein Kopfball von Multerer (20.). Danach erkannte Viktor Neveling, dass der Gästekeeper zu weit vor seinem Gehäuse stand – sein Heber landete zum 1:0 (27.) in den Maschen.