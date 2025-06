Umbruch beim SV Mering

Nach der Saison gab Trainer Dominik Sammer bekannt, dass er den Süd-Bezirksligisten SV Mering verlassen wird, weil er ein Angebot vorliegen hat, sehr reizvoll sei. Mittlerweile ist klar, dass er zum West-Regionalligisten SC Wiedenbrück wechselt. Zu dem Verein, in dem seit der Winterpause Sascha Mölders das Sagen hat, der "nebenher" auch noch den SV Mering II coacht und ständig zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen pendelt. Künftig aber nicht mehr allein, sondern eben zusammen mit Sammer.

Sammer, der zusätzlich zu den Meringern auch die U19 des TSV Schwabmünchen in der schwäbischen Bezirksoberliga coachte, bedankte sich beim MSV, dass ihm für den Wechsel nach Wiedenbrück keine Steine in den Weg gelegt werden - und betont, dass er sich in Mering ausgesprochen wohlgefühlt habe.

Mittlerweile ist auch klar, wer sein Nachfolger wird - und das ist durchaus eine Überraschung. Der Neue ist Thilo Wilke, der erst kürzlich vom Landesligisten FC Kempten verabschiedet worden war. Wilke war im Oberallgäu Spielertrainer und hatte im Winter sogar bis 2026 verlängert, dann aber kurz vor Saisonschluss um seine Freigabe für eine andere Aufgabe gebeten. Die da lautet: Co-Trainer bei den Regionalliga-C-Junioren des FC Augsburg.