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Umbruch beim SV Groß-Bieberau
Mehrere Abgänge beim Gruppenligisten +++ Urgestein und Goalgetter gehen
von Christopher Frank · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Gleich mehrere Abgänge gibt Gruppenligist SV 1945 Groß-Bieberau bekannt. Unter anderem verlassen "Urgestein" Kevin „Kevo“ Lautenschläger (zur SSV Brensbach) sowie Goelgetter Osman Aktürk (110 Tore in 108 Spielen für Bieberau) den Verein. Aktürk zieht es laut Vereins-Mitteilung zum FSV Erbach in den Odenwald. Weitere Abgänge sind Aaron Fornoff (tritt kürzer), Jonas Allmann, Yasin Göksel (beenden beide ihre Laufbahn), Felix Termeer sowie Lukas Schreiber (beide zum TSV Klein-Umstadt).