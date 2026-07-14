Umbruch beim SV Altlüdersdorf: Abschied nach drei Jahren

– Foto: Matthias Wunderlich

Der SV Altlüdersdorf steht in der Brandenburgliga vor spürbaren personellen Veränderungen. Nach drei erfolgreichen Jahren verabschiedet der Verein die Brüder Ceif und Iheb Ben-Abdallah, die den Verein vom Wiederaufstieg bis zum Etablieren in der Liga maßgeblich prägten. Zudem stehen die weiteren Zu- und Abgänge für die anstehende Spielzeit 2026/2027 fest.

Der SV Altlüdersdorf muss in der kommenden Saison 2026/2027 in der Brandenburgliga ohne zwei vertraute Leistungsträger planen. Die Ben-Abdallah-Brüder, Ceif und Iheb, verlassen den Verein nach drei Jahren, in denen viel bewegt wurde. Im Jahr 2023 wechselten die beiden Fußballer „in die Gasse“ und gestalteten fortan eine erfolgreiche Phase mit.

Ihr gemeinsames Ziel war von Beginn an klar definiert: der sofortige Wiederaufstieg aus der Landesliga in die Brandenburgliga. Dieses Vorhaben konnte mit Ceif und Iheb erreicht werden. Es war eine tolle Saison, die ohne die beiden Brüder so nicht möglich gewesen wäre. Auch in den zwei darauffolgenden Spielzeiten in der Brandenburgliga trugen beide wesentlich zum Erfolg des Teams bei. Nun trennen sich die Wege.

Die Würdigung

In der Pressemitteilung des Vereins wird der Abschied wie folgt gewürdigt: „Wir verabschieden die Ben-Abdallah-Brüder, Ceif und Iheb. Beide wechselten 2023 zu uns in die Gasse. Das gemeinsame Ziel, sofortiger Wiederaufstieg aus der Landesliga in die Brandenburgliga, konnte mit Ceif und Iheb souverän erreicht werden. Eine tolle Saison, die ohne die Brüder nicht so möglich gewesen wäre. Zwei weitere erfolgreiche Spielzeiten in der Brandenburgliga sollten folgen. Auch hier trugen Beide wesentlich zum Erfolg bei. Nach drei Jahren trennen sich nun unsere Wege.“

Der Fluss der Spieler auf dem Transfermarkt

Der Abschied der Brüder hinterlässt eine Lücke, und die sportlichen Wege teilen sich nun auf. Ceif Ben-Abdallah schließt sich der SG Einheit Zepernick 1925 an. Wohin es Iheb Ben-Abdallah zieht, ist derzeit noch unbekannt. Neben den Brüdern verzeichnet der Verein weitere Abgänge für die neue Saison. Fabien Tino Borchert wechselt zum BSC Fortuna Glienicke, während Hafez El-Ali künftig ebenfalls für die SG Einheit Zepernick 1925 auflaufen wird.

Neue Kräfte für die Brandenburgliga

Um den Kader für die anstehenden Aufgaben neu zu formieren, verzeichnet der SV Altlüdersdorf wichtige personelle Verstärkungen. Zu den bisherigen Zugängen gehört Michael Fuß, der zuvor vereinslos war. Aus den eigenen Reihen rückt zudem Marvin Netzband von der zweiten Mannschaft auf.