Umbruch beim SCL

Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, reagiert der Verein mit Aufbruchstimmung und Neuanfang. Ein neuer Trainer und bereits neun Neuzugänge stellten die SCL-Verantwortlichen um Kevin Mennecke vor. FuPa Thüringen hat den Sportlichen Leiter zum Neuanfang in der Kreisoberliga befragt...

FuPa Thüringen: Was waren deiner Meinung nach die Gründe für den Abstieg aus der Landesklasse? Kevin: Sicherlich fehlte uns an der ein oder anderen Stelle das Glück. Aber einer der Hauptgründe ist auf jeden Fall der Ausfall gestandener Spieler mit vielen, zum Teil schweren Verletzungen, die man so nicht planen und auch nicht kompensieren konnte. Zum Beispiel, ohne jetzt alle zu nennen sind Enrico Schmalstieg, Mark Hoffmeier und Martin Wiederhold.

FuPa Thüringen: Der SC Leinefelde spielt nächste Saison auf Kreisebene. Lange gehörte der SCL zu einem Aushängeschild in der Thüringenliga. Wie erklärt ihr euch den sportlichen Abstieg in den letzten Jahren? Kevin Mennecke: Ja, den bitteren Weg müssen wir jetzt gehen. Warum das so gekommen ist, kann man schlecht an bestimmten Dingen fest machen. Das war ein schleichender Prozess, schaut man sich nur die vorletzte Saison an, da haben wir es ja auch nur durch Glück geschaft die Klasse zu halten.

FuPa Thüringen: Ihr habt schon neun Neuzugänge - nach aktuellen Stand - vermeldet. Wie wollt ihr die Mannschaft in der KOL zusammenstellen? Was ist eure Idee dahinter? Wie soll das Gesicht des SCL in den nächsten Jahr(en) aussehen?

Kevin: Wir waren sehr fleißig in der Richtung und eventuell kommt der ein oder andere noch dazu 😉. Wir haben uns frühzeitig Gedanken gemacht, wie und mit wem wir uns verstärken wollen. Das war eine Mammutaufgabe, die wir vor der Brust hatten. Aber schlussendlich haben wir es geschafft, uns gut zu verstärken. Ein großes Dankeschön an alle, die mit geholfen haben aber vor allem an Steven Geller. Wir haben die Mannschaft nun im Altersschnitt um einiges verjüngt, breiter aufgestellt und erwarten dadurch den entsprechenden Schub. Auf lange Sicht gesehen, müssen wir zusammen mit der SG Birkungen und Einheit Worbis daran arbeiten, unsere Jugendspieler nicht nur ordentlich im JFV Eichsfeld Mitte auszubilden, sondern sie im Anschluss der A-Jugend auch in die Stammverein zu integrieren. Dadurch schafft man immer eine gewisse Ausgewogenheit in der Truppe, die man am Ende auch brauch.

FuPa Thüringen: Welche Zielsetzung habt ihr für die neue Saison? Habt ihr euch mittelfristig Gedanken gemacht, wie ihr den SCL wieder thüringenweit etablieren wollt?

Kevin: Unser Erwartungen an unser Trainerteam ist es, aus den vielen verschiedenen Spielern, ein Team zu bilden das auf dem Platz eine Einheit bildet. Dass der Wiederaufstieg dazu gehört, sollte jedem klar sein. Denn auf lange Sicht, wollen wir schon einmal wieder in der Thüringenliga spielen. Das ist kein Muss, aber schön wäre es trotzdem. Da muss dann an der Stelle aber alles passen, um den Schritt zu gehen.