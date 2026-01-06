Umbruch beim Kreisligisten: Fünf Abgänge und fünf Neue

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Neues Jahr - Neue News! Wir freuen uns sehr, euch mitzuteilen, dass wir mit Johannes Rüger ab der kommenden Saison einen neuen Co-Trainer an unserer Seite haben! Johannes übernimmt die Position von Martin Gutbrod, der diese Aufgabe künftig nicht mehr ausüben wird. Willkommen im Team, Johannes und danke für deinen Einsatz Martin!

+++

+++

TSV Mähringen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Spielerzusage TSV Mähringen – Saison 2025/2026

Der TSV Mähringen freut sich sehr über die Zusage von Samuel Dürr für die Saison 2025/2026.

Auf Samu ist jederzeit Verlass: Er verpasst so gut wie keine Einheit – außer wenn er als Fan des SSV Reutlingen auf der Tribüne sitzt – und steht jeden Sonntag zuverlässig im Tor für unseren Verein. Von Saison zu Saison entwickelt er sich kontinuierlich weiter und ist mittlerweile ein großer und wichtiger Bestandteil seines Teams. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Feld bringt sich Samu stark für den Verein ein und zeigt echten Teamgeist. Wir freuen uns sehr, ihn weiterhin im Trikot des TSV Mähringen zu sehen und blicken voller Vorfreude auf die kommende Saison!

+++

+++

TSG Buhlbronn

Diese Transfers wurden auf FuPa eingetragen:

Die TSG Buhlbronn aus der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall freut sich in der aktuellen Winterpause über fünf Zugänge. Der Kreisligist verpflichtet Konstantin Dietrich (SG Schorndorf), Yves Fried (SG Schorndorf), Maurice Schmack (SSV Steinach-Reichenbach) und David Nagler (SSV Steinach-Reichenbach). Der 45-jährige Mario Vukadinovic übernimmt ab sofort das Sagen an der Seitenlinie bei der TSG. Allerdings muss sich der Kreisligist auch von fünf Spielern verabschieden: Naoufel Jaouadi, Goriziano Abruzzese, Mustafa Darwish, Izzet Karabulut und Gökhan Aktan.

+++

+++