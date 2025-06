Umbruch beim Kreisligisten

Dazu gesellen sich noch weitere Abgänge aus dem aktuellen Kader: Timo Schweitzer, Anton Vidakovic, Felipe Escabias und Mark Wanke. Mark Wanke wird studienbedingt in ein anderes Bundesland ziehen und dort weiter fußballerische Erfahrung sammeln. Ein Abgang der schmerzt, da Mark Wanke sowohl persönlich als auch fußballerisch die Mannschaft bereichert hat.

Mit Jannik Beck (19), Colin Nägele (20), Morris Minaj (21), Sandro Wirkner (22), Aaron Nägele (23) und Simon Jännert (23) stoßen gleich 6 talentierte Kicker von der 2. Mannschaft hoch zur 1. Mannschaft. Alle sechs Spieler haben sich unter der Leitung von Chef-Trainer Valentin Schäfer sehr gut in der 2. Mannschaft weiterentwickeln können.

Mit Giuliano Mollo (TSV Affalterbach) und Gezim Jashari (Kosovo) stehen zwei weiter Neuzugänge fest. Weitere Gespräche folgen. Mit Joel Cseledes (21), Can Aslan (21) und Flavio Caldieri (21) sind bereits letztes Jahr im Sommer bzw. Winter drei hoffnungsvolle junge Talente dazugestoßen. Wobei Joel Cseledes verletzungsbedingt nur zu 5 Saisoneinsätzen kam. Aktuell komplettiert wird der Kader mit folgenden weitern bewehrten Kickern: Alieu Bah, Alessio Gaeta, Simon Linsenmaier, Fabian Möckel, Ibrahim Rabba, Marc Schnalke und Philipp Ujcic.

Das Trainer-Team um Tim Böhringer (Cheftrainer), Sven Dale (Co-Trainer) und Rudi Jasarevic (TS-

Trainer) bitten ihr Team am 14.07.2025 zum Auftakt in die Vorbereitung. Mit Blick auf den Umbruch geht es dem Trainer-Team nun primär um die Entwicklung eines neuen Geistes innerhalb der Mannschaft und deren fußballerische und persönliche Entwicklung verbunden mit dem Ziel in der Saison 2025/2026 schnellstmöglich den Klassenerhalt zu realisieren.

Erfreulicherweise ist es allen verantwortlichen gelungen, trotz des Umbruchs auch weiterhin eine sehr gut zusammengesellte 2. Mannschaft zu präsentieren. Die weiterhin als Sprungbrett für die 1. Mannschaft in Funktion treten soll. Verantwortlich hierfür bleibt weiterhin Valentin Schäfer (Chef-Trainer), Marius Mattes (Co-Trainer), Aleks Panic (Co-Trainer) und Sven Maier (TS-Trainer).

Wieder eine A-Jugend beim SC Korb

Während die U-Mannschaften bis einschließlich B-Jugend beim SC Korb durchgängig mit vielen talentierten Kickern und sehr gut funktionierenden Trainer-Teams besetzt sind, war dem im A-Jugendbereich nicht so.

Das ändert sich nun mit Blick auf die Saison 2025/2026. Hasan Ugurlu (Chef-Trainer), Selcuk Düldül (Co-Trainer) und Andreas Vollmer (Co-Trainer) übernehmen. Hassan Uruglu hatte dieses Jahr bereits erfolgreich die B-Jugend trainiert. Mit Düldül und Vollmer kommt zusätzliche hohe fußballerische Fachkompetenz hinzu.

Maxi Stix und Jugendkoordinator Luigi Fortino (D-A Jugend) sind schon länger am Zusammenstellen eines interessanten Kaders. Zu dem bestehenden Kader können aktuell 8 Neuzugänge präsentiert werden: Noah Schnepf (TSG Backnang), Fabio Rizzo (TSG Backnang), Niklas Ladinser (TSG Backnang), Filip Menjhat (SG Weinstadt), Mert Zengin (SG Weinstadt), Mateus Dunek (TSV Leutenbach), David Baksic (TSV Schmiden) und Leart Biba (SC Korb reaktiviert).