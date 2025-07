Umbruch beim FC O/R! Kader wird enorm verjüngt

– Foto: Julian Gehlken

Aktuell befinden sich die Teams der Region mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison. So auch der FC Ostereistedt/Rhade. Wer das erste Testspiel des FC am vergangenen Sonntag gegen Bade gesehen hat, dürfte sich die Augen gerieben haben, denn der Kader des Teams aus der Samtgemeinde Selsingen wurde erheblich verändert. Die wichtigsten Informationen zum Umbruch des FC O/R..

Schon früh stand fest, dass Dennis Bargemann den Verein Richtung des neu gegründeten FC Wörpetal verlassen würde, um dort mit Andre Petersen die erste Herren zu trainieren. Die Trainerfrage in Rhade wurde ebenso früh geklärt und mit Enrico Berneking konnte man einen erfahrenen Trainer an den Rummeldeisbeek holen, der weiß, wie es ist, Erfolge zu feiern. Ihm zur Seite wird weiterhin Arne Brunkhorst als Co-Trainer fungieren. Der 27-Jährige stand nach einer schweren Knie-Verletzung auch schon Bargemann als Co-Trainer zur Verfügung und wird die Aufgabe weiter verfolgen. Neu im Team der Co-Trainer sind Jonas Ringen und Johannes Meyer. Jonas Ringen trainierte seit 2021 die zweite Herren und hielt mit der Reserve stets souverän die Klasse in der zweiten Kreisklasse. Johannes Meyer ist langjähriger Spieler der ersten Herren und kennt den Verein auswendig. Durch ein Studium war der 32-Jährige in den vergangenen Jahren wenig vor Ort, wird ab der kommenden Saison aber als spielender Co-Trainer fungieren und mit seiner Torgefahr auf und neben dem Platz dem Team helfen.

Fünf Abgänge - Zehn Zugänge Auf dem Platz wird man ab der kommenden Saison eine deutlich verjüngte Rhader Mannschaft sehen. Nicht mehr für die erste Herren des FC auflaufen wird unter anderem Kevin Weigert. Der 32-Jährige kam 2024 nach 1,5 Jahren in Nartum wieder zu O/R und war in der abgelaufenen Saison absoluter Stammspieler (21 Spiele, fünf Tore). Außerdem werden im Abwehrzentrum Maik Jagels und Jörn Schröter die erste Herren verlassen. Die beiden Routiniers waren auch in der abgelaufenen Saison noch Stützen in der Verteidigung und werden dem Team fehlen. Ebenfalls verlässt Niklas Fehlandt den Verein. Der 28-Jährige Offensivmann verletzte sich 2020 stark am Knie und feierte 2024 sein Comeback. In der abgelaufenen Saison lief der groß-gewachsene Rechtsfuß noch zwölf Mal für die erste Herren auf. Der letzte Abgang tut besonders weh, denn mit Maurice Meyer verlässt die langjährige Nummer eins den FC und kehrt zurück zu seinem Heimatverein, dem TuS Zeven.