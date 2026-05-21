Umbruch beim FC Fetih-Kisdorf

Mit Ole Schneemann, Ben Dreger und Robin Behrens verlassen drei Spieler den Verein und schlagen neue Wege ein. Dazu beenden Konsti Korella, Daniel Ahlers, Fin Drews und Robin Kähler ihre aktiven Karrieren.

Für den Verein endet damit ein Abschnitt, der von gemeinsamen Erfolgen, schwierigen Phasen und vielen prägenden Momenten begleitet wurde. Der Klub bedankte sich ausdrücklich für den Einsatz im schwarz-weißen Trikot und betonte die Verbundenheit zu den scheidenden Akteuren.