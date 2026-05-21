Umbruch beim FC Fetih-Kisdorf

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Beim FC Fetih-Kisdorf stehen zum Saisonende mehrere personelle Veränderungen an. Der Verein verabschiedet insgesamt sieben Spieler – dazu endet auch eine außergewöhnlich lange Ära neben dem Platz.
Mit Ole Schneemann, Ben Dreger und Robin Behrens verlassen drei Spieler den Verein und schlagen neue Wege ein. Dazu beenden Konsti Korella, Daniel Ahlers, Fin Drews und Robin Kähler ihre aktiven Karrieren.
Für den Verein endet damit ein Abschnitt, der von gemeinsamen Erfolgen, schwierigen Phasen und vielen prägenden Momenten begleitet wurde. Der Klub bedankte sich ausdrücklich für den Einsatz im schwarz-weißen Trikot und betonte die Verbundenheit zu den scheidenden Akteuren.
Besonders emotional fällt der Abschied von Totti Wagnitz aus. Nach mehr als 25 Jahren als Betreuer endet die Tätigkeit einer prägenden Persönlichkeit des Vereins. Über Jahrzehnte hinweg gehörte Wagnitz zum festen Bild beim FC Fetih-Kisdorf und begleitete zahlreiche Mannschaften sowie Generationen von Spielern.
Mit den zahlreichen Abschieden steht dem Verein zur kommenden Saison ein größerer personeller Umbruch bevor – verbunden mit der Aufgabe, sportlich und menschlich entstandene Lücken neu zu füllen.