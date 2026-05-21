🔄 Umbruch beim FC Dreistern zur Saison 2026/27

Der FC Dreistern stellt sich neu auf – den Verantwortlichen steht in den kommenden Wochen und Monaten viel Arbeit bevor.

Bereits mehrere Abgänge stehen fest, weshalb der Verein neue Wege einschlagen und ein Umdenken vorantreiben möchte.

Mit großer Freude kann der FC Dreistern heute verkünden, dass die Trainerlegende Gzim „Jimi“ Shala den Neuaufbau zur kommenden Saison mitgestalten wird.

Der erfahrene Coach mit Bezirksliga-Erfahrung lebt im Münchner Osten und möchte gemeinsam mit den Verantwortlichen des FC Dreistern eine erfolgreiche Zukunft aufbauen.

Nun gilt es, den Kader für die Saison 2026/27 neu zusammenzustellen und gezielt zu verstärken. Wir freuen uns über jeden interessierten Neuzugang, der gemeinsam mit dem FC Dreistern und „Jimi“ Shala den Weg in die neue Saison gehen möchte.

Teamgeist, Identifikation, Fairness und Disziplin sollen die Werte sein, die Verein und Trainer künftig auf und neben dem Platz verkörpern.

🔵⚪ FC Dreistern