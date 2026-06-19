Umbruch beim FC Anker Wismar: 13 Abgänge stehen fest

– Foto: Mathias Ginelli

Der FC Anker Wismar steht vor der Spielzeit 2026/2027 in der NOFV-Oberliga Nord vor einem massiven personellen Schnitt. 13 Spieler werden den Verein verlassen. Im Gegenzug rückt die Förderung eigener Talente mit starker regionaler Identifikation in den Mittelpunkt der sportlichen Neuausrichtung.

Mit dem Ende der laufenden Planungen steht der FC Anker Wismar vor einem spürbaren Neuanfang. Gleich 13 Akteure werden den Oberligisten verlassen. Zu den Abgängen zählen Lucas Meyer, Florian Esdorf, Hajo Kurth, Nico Billep, Luis Billep, Pascal Breier, Leon Henke, Julian Wallenta, Erik Birkholz, Danilo John, Eric Martin, Bill Willms und Jean Sanguinette. Dieser tiefe Einschnitt markiert einen schmerzhaften Abschied und erzwingt gleichzeitig den strukturellen Umbau der Mannschaft.

Der Verein begegnet dieser sportlichen Zäsur mit einem klaren Bekenntnis zur Region und zur eigenen Nachwuchsarbeit. In der Pressemitteilung des Vereins heißt es dazu unmissverständlich: „Genau das ist unser Ansatz: eigene Kräfte fördern, Entwicklung ermöglichen und mit einem starken Kern aus Identifikation, Einsatz und Verbundenheit in die neue Saison starten.“ Die Verantwortlichen vertrauen damit bewusst auf Spieler, die eine enge Bindung zum Verein, zur Stadt und zur Region aufweisen.

Bewährte Kräfte aus der eigenen Jugend

Dieses Vertrauen spiegelt sich eindrucksvoll in den Personalien wider. Der 22-jährige Torwart Dave Kairies, der einst aus der eigenen Jugendabteilung zum Team stieß, geht nun bereits in seine sechste Saison für den Klub. Auch der 21-jährige Finn Jahnke, ebenfalls ein Gewächs der eigenen Jugend, hat sich in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit eindrucksvoll zum Stammspieler entwickelt und soll künftig eine tragende Rolle einnehmen.

Junge Wilde drängen nach vorn

In der Offensive drängt der 22-jährige Stürmer Henri Mura nach 20 Einsätzen in der abgelaufenen Saison auf mehr Verantwortung und hat bewiesen, dass er bereit für den nächsten Karriereschritt ist. Auch der 23-jährige Janis Meyer, der über die eigene Jugend und die zweite Mannschaft den Sprung nach oben schaffte, hat sich durch beständig starke Leistungen in dieser Saison seinen Platz im Kader der ersten Männer redlich verdient.

Rückkehr eines erfahrenen Eigengewächses

Eine besondere Verbundenheit beweist Leon Nevermann. Das 23-jährige Eigengewächs spielte fast durchgehend für den FC Anker. Nach einem zweijährigen Aufenthalt beim FC Mecklenburg kehrte er im vergangenen Sommer zurück. Zuletzt lief er für die zweite Mannschaft auf und will nun in der Ersten wieder voll angreifen. Er bringt dabei die wichtige Erfahrung aus 86 Einsätzen in der Verbands- und Oberliga mit in das neu formierte Team.