Umbruch beim BFC Dynamo: Talent wechselt in die 3. Liga

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Vor etwas mehr als einer Woche verabschiedete der BFC Dynamo neben Co-Trainer Maik Aumann, der durch Joshua Sievert ersetzt wird, elf Spieler, die den Regionalligisten in diesem Sommer verlassen haben. Neben Torhüter Nicolas Ortegel und Kevin Lebersorger, die nach Leihen zu ihren Stammvereinen 1. FC Nürnberg bzw. Linzer ASK zurückkehren, gehören auch Leandro Putaro (Calberlah), Lion Gantzke, Amiro Amadou, Jan Shcherbakovski, Can Karatas, Ivan Knezevic, Dominik Pestic, Antoni Wrebiakowski und Lloyd-Addo Kuffour (alle mit bisher unbekanntem Ziel) nicht mehr zum Team.

Am heutigen Dienstag gaben die Berliner einen weiteren Abgang bekannt und der schmerzt. Moritz Polte, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt und mit 17 Stammspieler in der Regionalliga-Mannschaft wurde, geht den nächsten Schritt und wechselt in die 3. Liga zu Waldhof Mannheim. Polte erklärt: „Zunächst einmal möchte ich mich beim BFC Dynamo bedanken, dass sie diesen Schritt ermöglicht haben. Ich bin sehr motiviert, mich hier in Mannheim beim SV Waldhof durchsetzen zu können. Nach den ersten Gesprächen habe ich gewusst, dass ich hier zukünftig meine Karriere fortsetzen möchte. Das ist eine große Chance für mich, die ich nutzen möchte.“