Umbruch beim 1. FC Spich: 14 Neuzugänge formen den „Königstransfer" von Benedikt Hitze · Heute, 13:56 Uhr · 0 Leser

Malesor Qorraj, Kevin Israel Juarez, Burak Gürbüz und Giannluca Romano Caballero sind vier der insgesamt 14 Neuen. – Foto: 1. FC Spich

Auf den Spicher Höhen dreht sich das Personalkarussell vor der anstehenden Landesliga-Spielzeit mit maximaler Geschwindigkeit. Der 1. FC hat ein beeindruckendes, mittlerweile 14 Spieler umfassendes Transferpaket geschnürt, um dem Kader ein runderneuertes Gesicht zu verpassen. Die Vereinsführung setzt dabei konsequent auf ihre Philosophie: Eine Mischung aus hochtalentierten Rückkehrern, vielversprechenden Nachwuchskräften und defensiver Stabilität soll eine neue, hungrige Einheit formen.

Fokus auf Jugend und Charakter In der sportlichen Führung herrscht absolute Einigkeit darüber, wie das neue Team auftreten soll. Sportlicher Leiter Ralf Winiarz und Teammanager Hikmet „Hiko“ Erdogan betonen, dass die Kaderplanung im Kern abgeschlossen ist. Die Marschroute für die Kaderzusammenstellung war von Beginn an klar: „Bei unseren Neuzugängen haben wir bewusst darauf geachtet, junge, hungrige Spieler mit einer starken Mentalität zu verpflichten. Wir erwarten und hoffen, dass jeder Einzelne die nötige Demut mitbringt, um sich im Seniorenbereich schnell zu beweisen. Genau darauf haben wir in den persönlichen Gesprächen großen Wert gelegt. Jetzt hoffen wir, dass sich die Jungs schnell in die Mannschaft integrieren und als Einheit zusammenfinden.“ Auf die klassische Frage nach dem einen, herausragenden Transfer entgegnet das Duo mit einem klaren Teambekenntnis: „Nein, unser Königstransfer ist die Mannschaft. In dieser Saison steht nicht ein einzelner Spieler im Mittelpunkt, sondern das Team. Wir wollen eine funktionierende Mannschaft auf den Platz bringen, die unsere Werte lebt und verkörpert: Zusammenhalt, Motivation, Disziplin und Leidenschaft. Wenn wir diese Tugenden Woche für Woche zeigen, dann darf sich die gesamte Mannschaft den Königstatus verdienen und nicht ein einzelner Name.“ Trotz des fertigen Aufgebots halten die Verantwortlichen die Augen offen: Sollte sich auf dem Transfermarkt noch eine außergewöhnliche Gelegenheit ergeben, sei man bereit zu handeln.

Frisches Blut für das Mittelfeld und die Defensive Die jüngsten Neuzugänge unterstreichen den eingeschlagenen Weg, jungen Talenten die Chance für den nächsten Entwicklungsschritt zu bieten. Als Transfer Nummer 13 stößt der 18-jährige Kevin Israel Juarez zum Verein. Der spielintelligente Mittelfeldakteur startet auf den Spicher Höhen in sein allererstes Seniorenjahr und bringt neben viel Potenzial eine ausgeprägte Einsatzbereitschaft mit. Direkt im Anschluss wurde mit Malesor Qorraj ein weiterer talentierter Baustein für das zukunftsträchtige Projekt präsentiert. Der 19-jährige Abwehrspieler war zuletzt in der U18 des SV Deutz 05 aktiv. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits wertvolle Erfahrungen im Seniorenbereich mit, da er als A-Jugendlicher bereits sieben Einsätze für die zweite Mannschaft in der Bezirksliga absolvieren durfte. Ein runderneuertes Kollektiv für die Landesliga Mit diesen späten Ergänzungen wächst das Aufgebot der Neuzugänge auf stolze 14 Akteure an, die der Mannschaft in allen Mannschaftsteilen ein neues Gesicht verleihen. Für die nötige Stabilität in der Hintermannschaft soll künftig vor allem die „ukrainische Mauer“ sorgen. Unter diesem Namen erwarben sich die 20-jährigen Zwillingsbrüder Vladyslav Pavliuk und Yaroslav Pavliuk beim Mittelrheinligisten FC Pesch einen herausragenden Ruf. Sie gelten als robust sowie kompromisslos und sollen gemeinsam mit dem talentierten Malesor Qorraj ein echtes Abwehr-Bollwerk bilden. Unterstützt werden sie dabei von einem alten Bekannten: Der 20-jährige Yanic Mauer kehrt vom VfR Hangelar an den Höhenberg zurück und wird die Defensive mit seinem starken linken Fuß bereichern.