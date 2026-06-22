Umbruch bei Türkspor Stuttgart

– Foto: IMAGO IMAGES

Der Vorstand von Türkspor Stuttgart hat beschlossen, die Zusammenarbeit mit Trainer Memik Erdoğan zu beenden und den Verein sportlich neu auszurichten.

Wir bedanken uns bei Memik für seinen Einsatz, sein Engagement und die geleistete Arbeit bei Türkspor Stuttgart. Für seine private und sportliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und weiterhin viel Erfolg.