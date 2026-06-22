Umbruch bei Türkspor Stuttgart

Der Vorstand von Türkspor Stuttgart hat beschlossen, die Zusammenarbeit mit Trainer Memik Erdoğan zu beenden und den Verein sportlich neu auszurichten.
Wir bedanken uns bei Memik für seinen Einsatz, sein Engagement und die geleistete Arbeit bei Türkspor Stuttgart. Für seine private und sportliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
Gleichzeitig blickt der Verein nach vorne. Der Vorstand arbeitet bereits intensiv an der zukünftigen sportlichen Ausrichtung und befindet sich aktuell in Gesprächen mit mehreren Trainerkandidaten. In den kommenden Wochen soll die bestmögliche Lösung für die Mannschaft und den Verein gefunden werden.
Türkspor Stuttgart steht für Zusammenhalt, Entwicklung und ambitionierte Ziele. Mit neuen Impulsen möchten wir die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen und den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen.
Über weitere Entwicklungen werden wir unsere Mitglieder, Fans und Unterstützer selbstverständlich zeitnah informieren.