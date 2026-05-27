Umbruch bei Fiam Italia nach Abstieg Ein neues Trainerduo ist gefunden, der Vorstand wird mit drei aktiven Spielern ergänzt von Marius Martinez · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Ein neues Trainergespann ist gefunden: Vizepräsident Krystian Borowski (links) und Präsident Salvatore D‘Avino (rechts) präsentieren den neuen Trainer Akif Isiktas (links Mitte) und seinen Co-Trainer Emre Coban (Mitte rechts). – Foto: Ilias Lamrini

Mainz. Der abgestiegene A-Klasse-Klub SC Fiam Italia Mainz ist auf dem Trainermarkt fündig geworden. Künftig stehen Akif Isiktas (ehemals SVW Mainz II) als Trainer und Emre Coban als Co-Trainer an der Seitenlinie. Das Duo löst das Interimsgespann Salvatore D’Avino und Krystian Borowski ab, die den im Winter ausgeschiedenen Michael Lautenschläger beerbten. Neu-Vorstandsmitglied Gianluca Barba, gemeinsam mit Arturo Patria aktiv an der Trainersuche beteiligt, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Wir haben jemanden gesucht, der sehr gut mit jungen Spielern umgehen kann. Da passt Akif mit seiner disziplinierten Art perfekt in unser Profil.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Frische Vorstandskräfte mit Draht zur neuen Generation Der Vorstand wird um drei Aktive erweitert: Die bereits erwähnten Barba und Patria, ebenso wie Ilias Lamrini, sind künftig Teil des Vorstands. Sie sollen D’Avino (Präsident) und Borowski (Vizepräsident) unterstützen. Barba beschreibt ihre Idee, wie sich der Verein weiterentwickeln soll: „Viele der Spieler, die von Anfang an dabei waren, haben den Klub über Jahre geprägt. Gleichzeitig merken wir aber, dass jetzt eine neue Generation nachkommt und wir als jüngere Spieler einen guten Draht zu genau dieser Zielgruppe haben und wissen, was jungen Spielern heute in einem Verein wichtig ist. Deshalb wollen wir den Verein mit viel Motivation, frischen Ideen und enger Nähe zur Mannschaft weiterentwickeln und zukunftsfähig aufstellen.“