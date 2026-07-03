Umbruch bei der U21: Das plant der SV Darmstadt 98

Darmstadt. Bei der U21-Mannschaft des SV Darmstadt 98 tut sich zur neuen Saison einiges: Ein Umbruch erfolgt auf und neben dem Platz. Kürzlich verkündete der Verein einen internen Trainertausch zwischen der U21 und der U19. Zudem gehen die Lilien mit ihrer Reserve in der „Bundesliga Talent Series“ an den Start.
Sebastian Schmitt, der die U21 im Februar übernommen hatte, trainiert künftig die U19. Der bisherige U19-Coach Patrick Kurt übernimmt umgekehrt die U21. Der sportliche Leiter im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ), Maximilian Mehring, sagte: „Wir haben bereits im Februar gemeinsam mit Patrick und Sebastian die Entscheidung getroffen, uns ab dem Sommer in dieser Konstellation bei U21 und U19 aufzustellen.
Damals waren wir uns alle darüber einig, dass wir den Wechsel nicht in der laufenden Spielzeit vollziehen möchten, damit beide bis zum Saisonende jeweils mit ihren Mannschaften weiterarbeiten können.“
Der Verein sei davon überzeugt, mit dieser Aufteilung die optimale Lösung für die beiden ältesten Nachwuchsteams gefunden zu haben. Schmitt arbeitete bereits von 2018 bis 2020 im Lilien-Nachwuchsbereich, bevor er vier Jahre im NLZ der TSG Hoffenheim tätig war.
Ab Juli 2024 war er Co-Trainer von Daniel Petrowsky in der U21, ehe er im Februar als Cheftrainer übernahm und die Mannschaft auf Platz 11 in der Hessenliga führte. Die Reserve der Lilien tat sich in der vergangenen Saison lange schwer, stand bis fünf Spieltage vor Schluss noch auf Abstiegsrelegationsplatz 15.
Kurt ist bereits seit zwölf Jahren im NLZ des SV 98 tätig. Von 2018 bis 2024 war er Cheftrainer der U17, bevor er im Juli 2024 die U19 übernahm. Mit seinem neuen Team ist Kurt dann auch bei der neuen „Bundesliga Talent Series“ am Start.
Für insgesamt 26 Nachwuchsteams von Vereinen aus der Ersten und Zweiten Liga ergänzt das freiwillige Zusatzangebot das bestehende Ligensystem. Pro Team können zusätzlich bis zu vier ältere Akteure eingesetzt werden.
„Wir sehen diesen Wettbewerb als Möglichkeit an, jungen Spielern regelmäßig zusätzliche Einsatzzeit auf einem guten Niveau zu verschaffen“, sagt Lilien-Sportchef Paul Fernie. Zudem biete der Wettbewerb auch Spielern aus dem Profibereich nach Verletzungspausen eine Plattform für den Wiedereinstieg in den Wettkampfbetrieb, teilt der SV 98 mit.
U21-Trainer Kurt kann sich zudem auf Neuzugänge freuen: Auf der Torwartposition wechseln Maximilian Grimm von Regionalliga-Absteiger Viktoria Aschaffenburg und Frederick Drew aus der U19 von Kickers Offenbach zu den Junglilien.
Dazu kommt der 18 Jahre alte Leonard Fenyö von U19-Hessenligist 1. FC-TSG Königstein. Die Neuen feierten am Samstag beim 3:1-Test gegen die U21 von Jahn Regensburg bereits ihr Debüt.
Mit Milan Herbst und Manolo Merx hatten die Lilien im Mai zwei Talente aus der U21-Mannschaft mit Profiverträgen ausgestattet. Tim Arnold hingegen verlässt Kurts Mannschaft und wechselt per Leihe zu den Sportfreunden Siegen, die eine Option für eine feste Verpflichtung haben.
Mit Smail Kadrijaj verliert die Darmstädter Reserve darüber hinaus ihren Toptorjäger der vergangenen Saison (26 Tore) an die U23 vom 1. FSV Mainz 05. Luigi Mignano schließt sich dem baden-württembergischen Oberligisten FC Normannia Gmünd an und Torwart Mauritius Schönig zieht es zu Hessenliga-Aufsteiger SV Unter-Flockenbach.