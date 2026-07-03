Umbruch bei der U21: Das plant der SV Darmstadt 98

Der Verein sei davon überzeugt, mit dieser Aufteilung die optimale Lösung für die beiden ältesten Nachwuchsteams gefunden zu haben. Schmitt arbeitete bereits von 2018 bis 2020 im Lilien-Nachwuchsbereich, bevor er vier Jahre im NLZ der TSG Hoffenheim tätig war.

Ab Juli 2024 war er Co-Trainer von Daniel Petrowsky in der U21, ehe er im Februar als Cheftrainer übernahm und die Mannschaft auf Platz 11 in der Hessenliga führte. Die Reserve der Lilien tat sich in der vergangenen Saison lange schwer, stand bis fünf Spieltage vor Schluss noch auf Abstiegsrelegationsplatz 15.

Kurt ist bereits seit zwölf Jahren im NLZ des SV 98 tätig. Von 2018 bis 2024 war er Cheftrainer der U17, bevor er im Juli 2024 die U19 übernahm. Mit seinem neuen Team ist Kurt dann auch bei der neuen „Bundesliga Talent Series“ am Start.

Für insgesamt 26 Nachwuchsteams von Vereinen aus der Ersten und Zweiten Liga ergänzt das freiwillige Zusatzangebot das bestehende Ligensystem. Pro Team können zusätzlich bis zu vier ältere Akteure eingesetzt werden.

„Wir sehen diesen Wettbewerb als Möglichkeit an, jungen Spielern regelmäßig zusätzliche Einsatzzeit auf einem guten Niveau zu verschaffen“, sagt Lilien-Sportchef Paul Fernie. Zudem biete der Wettbewerb auch Spielern aus dem Profibereich nach Verletzungspausen eine Plattform für den Wiedereinstieg in den Wettkampfbetrieb, teilt der SV 98 mit.

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