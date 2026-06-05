Umbruch bei der SG Union Klosterfelde: Großer Aderlass im Sommer

– Foto: Franziska Lindhorst

Vor dem Beginn der neuen Saison 2026/2027 steht bei der SG Union Klosterfelde ein einschneidender personeller Umbruch an. Der Verein verabschiedete zuletzt eine Vielzahl von Akteuren, die das Gesicht der Mannschaft in der NOFV-Oberliga Nord teils über einen langen Zeitraum intensiv begleitet und geprägt haben. Dieser Abschied reißt eine spürbare Lücke in das sportliche Gefüge des Klubs.

Der Übergang zur kommenden Spielzeit ist für den Verein mit Wehmut und tiefer Dankbarkeit verbunden. In einer Pressemitteilung des Vereins heißt es im Wortlaut: „Danke für euren Einsatz! Am vergangenen Samstag haben wir uns von einigen Spielern verabschiedet, die unsere Mannschaft in der vergangenen Saison und teilweise weit darüber hinaus begleitet und geprägt haben. Ein herzliches Dankeschön an: Simo Collins, Vasile Soltan, Richard Dannat, Maximilian Boritzki, Vico Mücke, Ian Kroh, Finn Ernemann, Henrik Markhoff und Florian Lekaj.“

Der Blick auf die zukünftigen Aufgaben

Dieser große Aderlass stellt die sportliche Leitung der SG Union Klosterfelde vor eine anspruchsvolle Aufgabe. Für die Verantwortlichen gilt es nun, die Abgänge dieser neun Spieler im Kollektiv aufzufangen und eine neue, schlagkräftige Formation aufzubauen. Die kommende Vorbereitungsphase wird für die Mannschaft von Trainer Lucio Geral entscheidend sein, um trotz des tiefen Einschnitts die sportliche Stabilität für die Zukunft zu sichern.

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