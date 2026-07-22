Umbruch bei der SG Hammelbach/Scharbach

Eine Ära endet, eine andere beginnt. Nachdem Oliver Zeug nach sieben Jahren die SG Hammelbach/Scharbach verlässt, startet Kevin Schröder mit viel Leidenschaft. Foto: anikahuebner-fotografie/fupa

Hammelbach/Scharbach. Die Premierensaison in der A-Liga verlief für die SG Hammelbach/Scharbach turbulent. Das Team konnte sich schließlich auf den 13. Platz retten und sicherte damit knapp den Klassenerhalt. Nun stehen große Umbrüche bevor: sowohl im Kader als auch in der Trainerriege.

Anspruch und Wirklichkeit: Sowohl Trainer Oliver Zeug als auch dem sportlichen Leiter Jannik Prikel war bereits vor Saisonbeginn klar: Die A-Liga wird eine "riesen Herausforderung". Das Ziel: In der neuen Liga ankommen und einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Am Ende wurde es Platz 13. Im Rückblick gibt sich Jannik Prikel auch mit dieser Platzierung zufrieden. "In Anbetracht der vielen Widrigkeiten ist das Ergebnis okay. Wir hatten sehr viele Verletzte, darunter Schlüsselspieler wie Denni Glesmann." Er betont: "Es war knapp. Und dennoch haben wir den Klassenerhalt aus eigenen Kräften geschafft."

Was geht besser? Leistung und Ertrag hätten laut Jannik Prikel nicht immer zusammengepasst. Einige Punkte habe man liegen lassen. "Wir müssen versuchen, mehr von den 50/50-Spielen auf unsere Seite zu ziehen", mahnt er. Der sportliche Leiter schaut realistisch in die Zukunft: "Es wird definitiv nicht leichter." Um künftig weniger abhängig von einzelnen Leistungsträgern zu sein, soll der Kader flexibler aufgestellt werden.

Was war gut? Prikel lobt: "Im Kollektiv haben wir die vielen Ausfälle gut aufgefangen." Die erste A-Liga-Saison hat das Team ordentlich gefordert. Einige Spieler seien mit der Herausforderung gewachsen und hätten sich persönlich stark entwickelt. So präsentierte sich die Mannschaft in der Rückrunde stabiler und physisch deutlich besser vorbereitet.. Saisonübergreifendes Lob gibt es für die Defensive. "Auf die konnten wir uns immer gut verlassen", sagt der sportliche Leiter.

Die zentrale Rolle bei diesem Vorhaben kommt dem neuen Cheftrainer Kevin Schröder zu. Er kommt von der SG Lindenfels/Winterkasten und setzt bereits wenige Wochen nach seiner Ankunft im Verein neue Kräfte und Motivation frei. Laut Prikels Aussage ist die Trainingsbeteiligung enorm.

Was geht? Kevin Schröder bringt neue Ideen und Ansätze für die kommende Saison mit. "Wir wollen vor allem variabler sein – sowohl von der Position als auch von der Formation", erklärt er. Von Beginn an soll die Mannschaft präsent und gefährlich sein: "Wir kämpfen um jedes Spiel und wollen von Anfang an eine schwer zu spielende Mannschaft sein." Das primäre Ziel ist und bleibt der Verbleib in der A-Liga, da sind sich Schröder und Prikel einig. "Jedes Jahr, in dem wir A-Liga spielen können, ist für uns ein großer Erfolg", betont Prikel.

Schröder lobt die gute Arbeit seines Vorgängers Oliver Zeug, auf der er aufbauen kann. Die gute Gemeinschaft, die ihn zur SG geführt hat, erlebte er auch in den ersten Wochen im Verein. „Ich wollte dort hin, wo ein bisschen Fußballromantik herrscht. In Hammelbach gibt es eine große Einheit bei Fans und der Mannschaft“, begründet er seine Entscheidung für die SG.

Wer kommt? Dem frisch gebackenen Hammelbach-Coach spielt in die Karten, dass im Zuge des Kaderumbaus auch drei Spieler seines Heimatvereins SG Lindenfels nach Hammelbach wechseln: Angreifer Tim Landzettel, Torhüter Danny Bogner und Defensivspieler Benjamin Stanka. "Das ist ein riesiger Vorteil für mich. Sie können als verlängerter Arm für meine taktischen Vorstellungen fungieren", erklärt Schröder. Mit Leon Marschner und Kevin Fix finden außerdem zwei junge und vielversprechende Spieler den Weg zurück nach Hammelbach.

Wer geht? Neben den zahlreichen Neuzugängen verzeichnet die SG aber auch herbe Verluste. Gleich vier Spieler wechseln zum FC Ober-Abtsteinach, darunter Torwart Kim Wolf, laut Prikel "einer der besten Torhüter der A-Klasse", und Kapitän Luca Fiederlein. "Natürlich hinterlassen allesamt eine Lücke. Jeder Abgang tut weh", sagt Prikel. Die für die SG Hammelbach ungewöhnlich hohe Fluktuation birgt aber auch Chancen. "Es tun sich Räume für Leute auf, die zuvor weniger Möglichkeiten hatten, sich zu etablieren", bemerkt Schröder.