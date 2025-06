Umbruch auf allen Ebenen beim FCM

Nach dem Erreichen des Klassenerhalts in der Oberliga Niederrhein ging es Schlag auf Schlag beim 1. FC Monheim : Etliche Ab- und vier Zugänge hat der Klub in der Zwischenzeit verkündet. Eine Übersicht.

Die anderen beiden Torhüter-Zugänge sind Leon Feher vom Liga-Konkurrenten VfB 03 Hilden, 21 Jahre alt und 1,98 Meter groß, sowie der „Monheimer Jung“ Max Zeh, der aktuell noch in der U19 des FCM spielt. „Max hat bereits sein Potenzial aufblitzen lassen. Er hat eine gute Übersicht und ist wie die anderen beiden Keeper stark mit dem Ball am Fuß“, urteilt Ruess, der lobt: „Der Junge ist extrem willig und aufnahmefähig.“ Über Feher sagt er: „Leon bringt durch seine Größe automatisch eine gute Reichweite mit und ist dazu stark im Eins-gegen-Eins. Mit seinem linken Fuß kann er darüber hinaus immer wieder auch in der Spieleröffnung agieren, so dass er in Summe eine sehr moderne Spielweise mitbringt.“

Feldspieler

Hier gibt es den aktuell vierten Zugang: Ebrahim Omayrat wechselt von Oberliga-Absteiger TVD Velbert zum FCM. „,Ibo’ bietet dem Trainerteam durch seine Flexibilität weitere Optionen. Vor allem seine Wuchtund Dynamik bei Flankenläufen sind besondere Merkmale, die nicht zuletzt in den Partien in dieser wie auch in der letzten Saison gegen uns bereits aufgefallen sind. Gepaart mit der Mentalität, die er mitbringt, ist das eine spannende und Mehrwert bringende Kombination für das Team“, findet Ruess. Die Monheimer Verantwortlichen standen mit dem 24-jährigen Mettmanner, der in Düsseldorf in einer Unternehmensberatung tätig ist, schon seit geraumer Zeit im Austausch und freuen sich das die Zusammenarbeit nunmehr zustande gekommen ist, „vor allem weil auch er richtig Bock hat, beim FCM anzupacken“.

Die Abgänge sind dafür zahlreich und teilweise namhaft: Dass Joshua Sumbunu zu TuRU Düsseldorf wechselt, war schon bekannt, doch auch ein Positionskollege im defensiven Mittelfeld geht: Youssef El Boudihi. „Er musste zunächst seine berufliche Karriere vorantreiben, ehe man in den Gesprächen feststellen musste, dass man zu einem sehr späten Zeitpunkt der Planung die gemeinsamen Vorstellungen nicht übereinander gelegt bekommt“, berichtet Ruess über „Mr. Mentality“, den sie in Monheim „Youpp“ riefen. „Auch wenn sich die Wege vorerst trennen – wer weiß, wann sich selbige nochmals treffen werden und Youpp vielleicht, in welcher Form auch immer, zum FCM zurückkehrt“, sagt Ruess.

Er verliert zudem in Assani Lukimya einen Ex-Profi, der mit nun 39 Jahren seine Karriere, in der er unter anderem für Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen und in China spielte, beendet. Ebenfalls nicht mehr in der Defensive des FCM stehen werden Noah Salau und Sebastian Spinrath. Über letzteren schildert Ruess: „Basti hat eine außergewöhnliche fußballerische Ausbildung erhalten und bis zum seinem Wechsel zum FCM über 200 Spiele in der vierten Liga absolviert. Diese Qualität hat man in jeder Einheit, in jedem Spiel gesehen und hat der Mannschaft eine Menge besondere Momente beschert. Raubein war nie die Abteilung von ,Spinne‘, vielmehr war er eher mit feiner Klinge unterwegs. Der Amateurfußball und vor allem der FCM verliert einen tollen Fußballer und einen noch viel tolleren Menschen, der sich nun auf die Zeit mit seiner Frau und den Kids freut.“

Wie Spinrath fünf Jahre in Monheim am Ball und einer der Publikumslieblinge war Merveil Tekadiomona, der den FCM nun ebenfalls verlässt. „Nzanza hat sicherlich Hunderte von Kilometern auf dem Platz abgespult. Er konnte für seine Gegenspieler schon zum Stressfaktor werden. Aktiv, fleißig, griffig und keiner Situation aus dem Weg gehend – davon lebte sein Spiel“, sagt Ruess.

Der muss künftig auch auf zwei Spieler verzichten, die erst in der Winterpause zum FCM gekommen waren: Elias Dian, der nach seinem Wechsel vom Bezirksligisten SC Reusrath nicht die von ihm gewünschte Spielzeit bekam, und Kaan Karaduman. „Er hat in der Rückrunde lediglich die letzten beiden Spiele aufgrund einer Verletzung verpasst und stand ansonsten in allen Partien auf dem Feld“, erinnert Ruess und ergänzt: „Ob im defensiven Mittelfeld oder zuletzt in der Innenverteidigung, aber auch durch die menschliche Komponente, wusste der Youngster zu überzeugen. Aufgrund seines Wohnortes Gummersbach war der fahrerische Aufwand für ihn enorm und so nicht dauerhaft abzubilden. Aus diesem Grund wird er Stand heute seinen Kontrakt nicht verlängern können. Sollte er jedoch einen Studienplatz in der Nähe erhalten, so ist eine Rückkehr durchaus vorstellbar.“

Trainer-Team

Verlassen hat den FCM nach anderthalb Jahren Co-Trainer Khalid Channig, um eine Pause einzulegen. Ruess, der den Einsatz und die geradlinige Art von „Kalle“ schätzt, sagt: „Er hat durch eine neue berufliche Herausforderung in den letzten Monaten mit zeitlichen Engpässen zu tun gehabt, die immer wieder mal mit Abwesenheiten einhergegangen sind und ihn dazu bewogen haben, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Er kann das Pensum, wie von ihm selbst gewünscht, derzeit nicht abbilden, um sich komplett einbringen zu können. Mittelfristig möchte er dann wieder als Cheftrainer arbeiten und weitere Erfahrungen sammeln.“

Dafür gibt es gleich zwei neue Leute im Stab: Eray Bastas und Tom Mages werden Ruess‘ Assistenten. „Tom hat als junger Trainer bereits seine Uefa-B-Lizenzausbildung erfolgreich absolviert und war zuletzt in der U19 des VfB Hilden sowohl in der Jugendbundes- wie auch in der Niederrheinliga als Co-Trainer aktiv“, schildert der FCM-Chefcoach und ergänzt: „Gleichzeitig kehrt mit Eray ein alter Bekannter ins Rheinstadion zurück, der seinerzeit mit einigen anderen Weggefährten einen außergewöhnlichen Weg geprägt und wie kaum ein anderer Spieler für die FCM-DNA gestanden hat.“ Das neue Trio bekommt sicher noch neue Spieler dazu.