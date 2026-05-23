Umbruch an der Ostsee: Vier weitere Abgänge beim Greifswalder FC Gleich vier Akteure verlassen den Regionalligisten zum Ende der laufenden Spielzeit. von red/pm · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kerstin Kellner

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Der Kader des Greifswalder FC für die kommende Saison wird ein gänzlich neues Gesicht erhalten. Wie aus einer Pressemitteilung des Vereins hervorgeht, steht der Klub in der Regionalliga Nordost vor einem spürbaren personellen Einschnitt. Insgesamt vier weitere Spieler werden den Verein im Sommer verlassen, was den Verantwortlichen eine weitreichende Neuausrichtung abverlangt.

Die personellen Veränderungen zum Saisonende Laut der Mitteilung des Vereins steht fest, dass die Wege zwischen dem Klub und mehreren Akteuren im Sommer auseinandergehen. Nach dem offiziellen Ende der aktuellen Spielzeit werden vier weitere Spieler den Greifswalder FC verlassen. Für die Mannschaft bedeutet dieser kollektive Abschied einen tiefgreifenden Einschnitt in das bestehende Gefüge.