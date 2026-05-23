Umbruch an der Ostsee: Vier weitere Abgänge beim Greifswalder FC

Der Kader des Greifswalder FC für die kommende Saison wird ein gänzlich neues Gesicht erhalten. Wie aus einer Pressemitteilung des Vereins hervorgeht, steht der Klub in der Regionalliga Nordost vor einem spürbaren personellen Einschnitt. Insgesamt vier weitere Spieler werden den Verein im Sommer verlassen, was den Verantwortlichen eine weitreichende Neuausrichtung abverlangt.
Die personellen Veränderungen zum Saisonende
Laut der Mitteilung des Vereins steht fest, dass die Wege zwischen dem Klub und mehreren Akteuren im Sommer auseinandergehen. Nach dem offiziellen Ende der aktuellen Spielzeit werden vier weitere Spieler den Greifswalder FC verlassen. Für die Mannschaft bedeutet dieser kollektive Abschied einen tiefgreifenden Einschnitt in das bestehende Gefüge.
Die konkreten Abgänge im Überblick
Zu den Fußballern, die den Greifswalder FC am Saisonende verlassen werden, zählen Osman Atilgan, Bastian Strietzel, Lukas Lämmel und Philipp Flemming. Diese vier Akteure werden künftig nicht mehr für den Verein auflaufen, womit feststeht, dass die sportliche Zukunft an der Ostseeküste ohne sie gestaltet werden muss.