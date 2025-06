Umbruch am Steg - Drei Jugendspieler rücken auf

Für den Abwehrbereich rückt Niklas Linz aus dem Nachwuchs auf. Der Rechts- und Innenverteidiger lief in der Rückrunde bereits zehn Mal in der Kreisoberliga für die Wismut-Reserve auf und war 58 Minuten im Relegationsspiel gegen den SC Staaken auf dem Feld. "Robustes Zweikampfverhalten und immer wieder mutige Vorstöße nach vorn. Niklas kann noch U19 spielen, wird aber ab sofort regelmäßig bei den Männern trainieren sowie fest zum Kader gehören und damit die Chance haben sich jede Woche für den Spieltagskader zu empfehlen", heißt es in der Vereinsvorstellung.

Mit Niklas Linz, Gil Meißner und Razvan Petrut Romasc rücken drei Spieler aus der U19 bzw. der Zweiten in den kommenden Verbandsliga-Kader auf. Die drei Spieler sammelten bereits in der abgelaufenen Saison auch erste Minuten in der Oberliga

Ebenfalls die Möglichkeit sich in der Verbandsliga zu zeigen soll Torhüter Gill Meißner erhalten. Er war bereits einmal im Oberliga-Kader dabei und kam auf 13 Kreisoberliga-Einsätze, wobei er viermal seinen Kasten sauber halten konnte. Der Verein beschreibt den 18-Jährigen als "reaktionsschnell, talentiert und ein Kind der Stadt. Er Ist auf einem guten Weg und soll im Dreiklang aus A-Jugend, Reserve und Männerkader weiter behutsam aufgebaut werden."

Der rumänische Flügelflitzer Razvan Petrut Romasc empfiehl sich über gute Leistungen in der KOL-Mannschaft für höhere Aufgaben. "Peter" war in der abgelaufenen Spielzeit ein Leistungsträger in der Reservemannschaft. Der 22-Jährige erzielte in 20 Einsätzen elf Tore in der Kreisoberliga Ostthüringen. "Der flinke Offensivmann ist flexibel einsetzbar - außen wie zentral - und bringt jede Menge Energie mit auf den Platz", heißt es in der BSG-Vorstellung. Bereits in den letzten zwei Jahren war Romasc öfter Trainingsgast in der ersten Mannschaft und soll sich nun dauerhaft beweisen.