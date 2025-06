Umbruch am Holzweg: Der Buchholzer FC muss viele Abgänge kompensieren

– Foto: Steffi Rathje

Der Buchholzer FC ist im Landkreis Harburg für seine sehr gute Nachwuchsarbeit bekannt, wovon der Verein in den vergangenen Jahren in seinen verschiedenen Herrenmannschaften profitiert hat. Das Potential der BFC-Akteure weckt aber auch Begehrlichkeiten höherklassiger Vereine mit anderen Möglichkeiten, die in Buchholz für einen kleinen Umbruch sorgen. So gehen die Buchholzer damit um...

Mit Jonah Genterczewsky und James Holley schließen sich zwei Spieler Ligakonkurrent TSV Elstorf an, sechs weitere wechseln in Landes- und Oberliga wie Yonas Benecke, der sich dem TuS Harsefeld anschließen wird. „Das hat verschiedene Gründe“, erklärt BFC-Vorstand Sportbetrieb Steffen Fänger. „Einer davon ist, dass bei anderen Vereinen Geld gezahlt wird, was bei uns nicht der Fall ist.“ Damit stehen acht Abgänge fest, dazu umwirbt die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen nach ihrem Aufstieg zwei weitere Akteure. Der BFC hat mit der Ausbildung im Nachwuchsbereich eine Vorarbeit geleistet, von der nun die Mitbewerber profitieren. „Wir sind selber noch in Klärung, wie wir damit umgehen“, sagt Fänger. „Sicherlich werden wir für einige Spieler eine Ausbildungsentschädigung bekommen, bei anderen hatten wir von Anfang an die Vereinbarung, sie ziehen zu lassen.“