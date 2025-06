Umbaumaßnahmen nach der Zitterpartie bei der TSG Bretzenheim

Mainz. Der große Druck ist abgefallen, die Freude im Verein groß: Die TSG Bretzenheim spielt auch in der kommenden Saison in der Verbandsliga – und feiert zum dritten Mal in Folge am letzten Spieltag den Klassenverbleib. Personell wird sich wieder einmal einiges ändern. So kommt der US-Amerikaner Leighton Hill, dessen Vater früher Eishockey in der NHL gespielt hat.