Umbau des Ruhrstadions: VfL Bochum II muss Spielstätte wechseln

Die Heimspielstätte des Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel war schon vor einem Jahr Spekulationsobjekt in der Frage, in welchem Stadion der VfL Bochum II seine Regionalliga-Partien austrägt. Nun wird es aller Voraussicht nach im Falle des Klassenerhalts in der Spielzeit 2026/27 dazu kommen, da das Ruhrstadion der Profis modernisiert wird. In Kürze wird der bis 2028 andauernde Umbau beginnen, währenddessen die gleichzeitige Nutzung der 1. und 2. Mannschaft nicht mehr möglich sein wird.
Im Februar wurde bekannt, dass das lange geplante Flutlicht in der Mondpalast-Arena nun endlich umgesetzt wird. Spätestens Anfang September soll der Bau der Flutlichtanlage abgeschlossen sein, womit der Nutzung in der Regionalliga West nichts mehr im Wege steht. Die Kosten für die Stadt Herne belaufen sich auf ca. 180.000 EUR. Durch die Partien des VfL Bochum und die weitere Nutzung durch U19-Mannschaften soll die entsprechende Refinanzierung erfolgen.
Bereits in der vergangenen Oberliga-Saison absolvierte die Bochumer U21 u. a. das "Risiko-Spiel" gegen die Sportfreunde Siegen in der Mondpalast-Arena und machte dabei gute Erfahrungen, auch in konstruktiven Gesprächen mit dem dort beheimateten DSC Wanne-Eickel und der Stadt Herne.
In der Mondpalast-Arena haben die Fans schon früher Regionalliga-Fußball gesehen, als diese Wahl-Heimat des TuS Haltern und des FC Schalke 04 II war. Damals waren die Auflagen des Westdeutschen Fußball-Verbands (WDFV) aber bei weitem nicht so hoch wie heute.