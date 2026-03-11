Umbau des Ruhrstadions: VfL Bochum II muss Spielstätte wechseln

Die U21 des VfL Bochum wird in den nächsten beiden Jahren nicht mehr im Ruhrstadion spielen. – Foto: Patrik Otte

Die Heimspielstätte des Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel war schon vor einem Jahr Spekulationsobjekt in der Frage, in welchem Stadion der VfL Bochum II seine Regionalliga-Partien austrägt. Nun wird es aller Voraussicht nach im Falle des Klassenerhalts in der Spielzeit 2026/27 dazu kommen, da das Ruhrstadion der Profis modernisiert wird. In Kürze wird der bis 2028 andauernde Umbau beginnen, währenddessen die gleichzeitige Nutzung der 1. und 2. Mannschaft nicht mehr möglich sein wird.

Im Februar wurde bekannt, dass das lange geplante Flutlicht in der Mondpalast-Arena nun endlich umgesetzt wird. Spätestens Anfang September soll der Bau der Flutlichtanlage abgeschlossen sein, womit der Nutzung in der Regionalliga West nichts mehr im Wege steht. Die Kosten für die Stadt Herne belaufen sich auf ca. 180.000 EUR. Durch die Partien des VfL Bochum und die weitere Nutzung durch U19-Mannschaften soll die entsprechende Refinanzierung erfolgen.