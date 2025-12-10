Manchmal wirkt es so, als würde der Fußballgott höchstpersönlich auf der Grünen Au anwesen sein. – Foto: Mario Wiedel

Umbau der Grünen Au: Das Ende eines Mythos? Ab Februar 2026 wird das 1913 erbaute Stadion an der Oelnitzer Straße umgebaut bzw. modernisiert. Verliert die Anlage dann ihren Charme?

Es ist das Gefühl, das jeder Fußballer kennt – und das für Außenstehende nur schwer nachvollziehbar ist. Es ist die Kraft, die von einem Stadion ausgeht – vor allem, wenn Druck auf dem berühmt-berüchtigten Kessel ist. Es ist die Atmosphäre, die auf der legendären Grünen Au immer dann herrscht, wenn die SpVgg Bayern Hof spielt. Ein Mythos, der bald Geschichte ist? Denn die 1913 erbaute Spielstätte wird ab Februar 2026 umgebaut bzw. modernisiert – und somit die Vergangenheit ausgelöscht?

Jürgen Gahn, Tim Scherbaum und Florian Strößner sind davon überzeugt, dass das reine Fußballstadion das bleibt, was es ist – ein Tempel von König Fußball. Erstgenannter – mit 1.000 Spielen im schwarz-gelben Trikot eine Bayern-Legende – hat auf der Grünen Au so manche Schlacht geschlagen. Der 62-Jährige war logischerweise zwar nicht auf dem Feld, als die Oberfranken Mitte der 60er an das Tor zur 1. Bundesliga klopften. Aber er hat miterlebt, wie unter anderem Frank Beckenbauer und Uwe Seeler an der Oelnitzer Straße vorspielten. Besonders in Erinnerung geblieben ist „Kitt“, wie Gahn genannt wird, sein Jubiläumsspiel anlässlich seines 1.000 Einsatzes für Hof. Dafür reisten extra die Löwen mit Trainer Werner Lorant aus der Landeshauptstadt an. Aber nicht nur in dieser außergewöhnlichen Partie herrschte vor der ehrfürchtig als „längsten Trainerbank der Welt“ bezeichneten Holztribüne eine "Stimmung zum Schwärmen. Auch wenn inzwischen nicht mehr so viele Zuschauer vor Ort sind: Die Grüne Au ist etwas Besonderes. Die Atmospähre war immer eine Motivation für mich."

Zündet das Team um Kapitän Kaan Gezer die Zuschauer an, haben sie einen Mann mehr auf dem Feld. – Foto: Mario Wiedel

Die Hofer Ikone, noch regelmäßig als Zuschauer bei den Bayern-Heimspielen dabei, hat sich die Umbaupläne zwar noch nicht im Detail angesehen. Sie weiß aber ungefähr, was ab Februar 2026 passieren wird in dem Stadion, "das ich seit Jahrzehnten in- und auswendig kenne. Man muss mit der Zeit gehen. Und ich denke, der Umbau tut der derzeitigen Aufbruchstimmung im Verein gut." Jürgen Gahn vertraut den Planern und glaubt, „dass der Grünen Au ihr neues Gesicht passen wird“.

Mehr dazu weiß Florian Strößner, als Hauptkassier der SpVgg Bayern Hof von Vereinsseite her der Zuständige für den Umbau der städtischen Anlage. "Es wird das möglich, worauf viele schon lange gewartet haben: Das Betriebsgebäude des traditionsreichen Stadions auf der Grünen Au wird grundlegend modernisiert – und damit endlich in die heutige Zeit geholt. Besonders die Sanitäranlagen und Funktionsräume stammen noch aus den 60er- und 70er-Jahren und tragen deutlich die Spuren dieser Zeit“, fasst der ehemalige Sport-Bürgermeister zusammen. Insgesamt rund 6,1 Millionen Euro kosten die Bauarbeiten, die von Februar 2026 bis Ende 2027 laufen - und die, wie Strößner betont, keinen Einfluss auf den Bayernliga-Spielbetrieb haben werden. Über 350.000 Euro davon fließen in die Sanierung der historischen Holztribüne, die aber „ihren unvergleichlichen Charakter nicht verlieren“ wird. Der SpVgg-Schatzmeister ist insgesamt vollkommen überzeugt: „Der Charme der Grünen Au bleibt nicht nur bestehen, er wird sogar gestärkt. Die Anlage gewinnt an Qualität, Wirkung und Zukunftsfähigkeit.“ Und diese Zukunft gehört – das ist kein Geheimnis – der aktuellen Truppe von Trainer Hendrik Schödel. Nach Querelen in und um das Team, die zu Hof gehören wie die Grüne Au, ist Ruhe eingekehrt – die sportliche Entwicklung geht in die richtige Richtung. Und noch viel wichtiger: Im Kader stehen viele waschechte Hofer, die für den Verein leben – und die den Mythos an der Oelnitzer Straße von Kindesbeinen an kennen.

Tim Scherbaum ist ein Hofer Bub durch und durch. – Foto: Mario Wiedel