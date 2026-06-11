Umbau beim FC Hennef: Demir und Celik folgen auf Fußhöller

Frank Fußhöller (re.) legt sein Amt als Sportlicher Leiter beim FC Hennef nieder. – Foto: Boris Hempel

Hinter dem FC Hennef 05 liegt eine nervenaufreibende Spielzeit. Der Klub schloss die Saison auf dem zwölften Tabellenplatz der Mittelrheinliga ab und musste über weite Strecken um den Klassenerhalt zittern. Auch wenn der Vorsprung auf die Abstiegsränge am Ende mit 19 Punkten recht deutlich ausfiel, stellt sich der Verein zur neuen Saison auf der Ebene der sportlichen Leitung grundlegend neu auf, um Nachwuchs- und Seniorenbereich deutlich enger miteinander zu verzahnen.

Der bisherige sportliche Leiter Frank Fußhöller (44) legt sein Amt nieder. Die dadurch freiwerdenden Aufgaben werden künftig auf mehrere Schultern verteilt. Als neuer „Head of Sports“ zieht ab sofort Mutlu Demir die Fäden. Der 52-Jährige, der über jahrelange Erfahrung als Herrentrainer in der Ober- und Regionalliga verfügt, ist bereits seit 2025 im Jugendbereich des FC Hennef aktiv. In seiner neuen Funktion verantwortet er die sportliche Gesamtstrategie des Vereins, wobei die Weiterentwicklung der ersten Mannschaft ein zentraler Baustein sein soll.

Ihm zur Seite steht der 43-jährige Erol Celik. Der bisherige Nachwuchsleiter und sportliche Leiter der Jugend übernimmt ab dem Sommer den kompletten Leistungsbereich von der U15 bis einschließlich zur ersten Herrenmannschaft. Durch diese Personalie will der Verein die Entwicklung der Top-Talente bündeln und eine durchgängige Ausbildungsphilosophie von der U7 bis zu den Senioren gewährleisten, um insbesondere den Übergang von der U19 in den Herrenbereich zu optimieren.

Zeitliche Belastung sorgt für Fußhöller-Rückzug

Für den scheidenden sportlichen Leiter Frank Fußhöller ist der Rückzug ein wohlüberlegter Schritt, der primär in der enormen zeitlichen Belastung des Amtes begründet liegt. „Am Ende des Tages ist dieser Schritt aus meiner persönlichen Sicht einfach zwingend erforderlich. Letztendlich ist der Job in diesem Bereich nahezu eine Vollzeitbeschäftigung – und ich bin ein Typ, der immer 120 Prozent für eine Aufgabe brennt, wenn er sie anpackt. Ich habe in den letzten Monaten einfach gespürt, dass ich genau das nicht mehr so abrufen kann. Das liegt zum einen an meinen beruflichen Verpflichtungen, zum anderen bin ich privat Familienvater von zwei Jungs im Alter von 12 und 14 Jahren, die natürlich auch ihr Recht und ihre Zeit beanspruchen" so Fußhöller, der hinzufügt: „Daher ist das Ganze am Ende des Tages einfach die logische Konsequenz. Wenn man den Job als Sportlicher Leiter richtig auslebt – von der Kaderzusammenstellung über die gesamten Vertragsmodalitäten bis hin zu allem, was sonst noch so daran hängt –, dann sind da gut und gerne mal 40 Stunden in der Woche weg. Das kann ich aufgrund der geschilderten Umstände im Beruf und in der Familie einfach nicht mehr leisten. Ich habe gemerkt, dass mir dadurch in den anderen Bereichen ein Stück weit die Körner fehlen. Ich bin kein Mensch, der irgendetwas halbherzig macht, sondern da gehört für mich eine klare Linie rein.“