Um krebskranken Kindern zu helfen: Große Spendenaktion von Colletti! Sogar Bundesligaspieler spendeten ihre Trikots: Amateurkicker bewegt mit herzerfüllender Idee!

Wie auch bereits im vergangenen Jahr organisiert der Amateurkicker Gioacchino Colletti, Spieler des TV Neuler aus der Bezirksliga Ostwürttemberg, momentan eine große Spendenaktion für krebskranke Kinder. Im Interview erzählt er uns, was ihn zu dieser sehr großzügigen Idee bewegt hat und wie man an der Aktion teilnehmen kann. Nun wurde er sogar am vergangenen Freitag vom DFB mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet.

Bereits über 6000 € wurden gesammelt, auch berühmte Ex-Bundesliga Kicker wie der frühere Schalker Sead Kolasinac nahmen bereits im vergangenen Jahr teil. Außerdem gibt er uns Einblicke in seine Ziele für das Spendensammeln in diesem Jahr und verrät an welche Organisation das Geld gespendet wird.