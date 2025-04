Um den Sieg beraubt?!

Holger Jähnisch wertete das Unparteiischentrio zwar als nett und sympathisch, sagte aber auch unumwunden, dass es der Einheit die Punkte geraubt habe.

Zurück zum Spiel, das von beiden Seiten recht zurückhaltend begann und in dem die Kontrahenten, die beide um den Klassenerhalt fighteten, zunächst keine Torchancen kreierten. Hervorstechend schon in dieser Phase die weiten Diagonalbälle von Florian „Juri“ Giebel, einem der Antreiber bei Rudolstadt, die alle punktgenau ihren Adressaten fanden. Nachdem Jan Hübner Geenen mit seinem Schuss vor keinerlei Probleme stellte (12.), war auch der Abschluss von Rupprecht wenig später (19), zu schwach, um echte Torgefahr herauf zu beschwören. Kurz darauf touchierte ein Schuss von Robin Ensenbach, der diesmal in der Startformation stand, nur das Außennetz (21.). Die nächste Möglichkeit gehörte dem Gastgeber, aber Valentino Schubert fand in Geenen, der zur Ecke klärte, seinen Meister (25.). In der 31. Minute waren die Grünen im Glück, denn Vincent Markus traf nur den Pfosten, von dem das Leder wieder zurück in das Feld sprang. Dann war der Abschluss von Noah Wächtler erneut zu schwach (33.). Mit Gelegenheiten ohne Zählbares von Toni Ziffert (42.) und Ensenbach (44.) endete eine 1. Halbzeit, in der Grimma leichte Chancen – und wohl auch spielerische Vorteile für sich reklamieren konnte.