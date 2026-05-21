Um den Bezirkspokal stehen sich in Fautenbach und Rust gegenüber

Für die Presse posierten vor dem Finale der Ruster Kapitän Matteo Größer (links) und sein Fautenbacher Pendant Philipp Jörger auf dem Ottenheimer Sportplatz. – Foto: Sebastian Barthmes

Drei Spieltage vor Saisonende ist dem SV Fautenbach der Gewinn der Meisterschaft in der Bezirksliga allerdings kaum noch zu nehmen, denn das Team aus dem Acherner Stadtteil hat einen Sieben-Punkte-Vorsprung vor den Rustern, die sich noch mächtig ins Zeug legen müssen, ihren aktuellen zweiten Platz gegenüber der Konkurrenz aus Ettenheim-Altdorf und Rammersweier zu verteidigen. Von der Ligakonstellation aus gesehen könnte man deshalb vielleicht meinen, im Endspiel in Ottenheim genießen die von Christian Schweiger trainierten Fautenbacher den psychologischen Vorteil, etwas vom Meisterschaftsstress befreiter aufspielen zu können. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.